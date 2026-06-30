Le Dyson V10 Cyclone Submarine est un appareil qui peut aspirer et laver dans un même enchaînement d'usage. Mais la brosse Submarine présente dans cet aspirateur est dédiée aux sols durs et son intérêt est surtout de nettoyer les salissures du quotidien. Il n’a pas pour ambition de remplacer un vrai coup de serpillière ou un aspirateur-laveur dédié. Mais il est adapté aux carrelages, parquets et autres sols durs.

Donc la promesse du produit est double : une aspiration puissante et constante et un lavage des sols durs avec un rouleau en microfibre motorisé pour éliminer les taches. Si vous n'avez pas de place chez vous que pour un appareil unique, c’est une bonne pioche parce qu’il a quand même une puissance d’aspiration de 150 AW en mode Boost pour un moteur de 525 W. Encore une fois, Dyson fait montre de son savoir-faire sur un appareil de qualité.