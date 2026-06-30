Le Dyson V10 Cyclone Submarine est un aspirateur laveur avec rouleau motorisé qui permet de faire le ménage rapidement et facilement pour 399 euros au lieu de 549 euros pendant les Soldes.
Dyson est la marque qui a réussi à associer ménage, technologie et style. En proposant à la base des aspirateurs traîneaux, puis des aspirateurs balais et maintenant des modèles qui ajoutent la fonction lavage, ils parviennent à séduire un grand nombre de personnes. L’humoriste Baptiste Lecaplain en a même fait un sketch sur scène, c’est dire. Avec le Dyson V10 Cyclone Submarine, on est sur un modèle premium qui ajoute le nettoyage des sols à l’aspiration et que vous retrouvez pendant les Soldes avec 150 euros de réduction sur Boulanger.
Pourquoi choisir le Dyson V10 Cyclone Submarine ?
- La puissance d’aspiration annoncée à 150 Air Watts, un positionnement plutôt premium pour ce format.
- La fonction nettoyage intégrée pour s’occuper des sols durs, ce qui est pratique pour les taches du quotidien, si quelqu’un renverse son verre ou de la sauce.
- 60 minutes d’autonomie en mode normal, un temps suffisant pour faire le ménage dans votre logement sans risquer la panne de batterie.
Nettoyage, à ne pas confondre avec lavage
Le Dyson V10 Cyclone Submarine est un appareil qui peut aspirer et laver dans un même enchaînement d'usage. Mais la brosse Submarine présente dans cet aspirateur est dédiée aux sols durs et son intérêt est surtout de nettoyer les salissures du quotidien. Il n’a pas pour ambition de remplacer un vrai coup de serpillière ou un aspirateur-laveur dédié. Mais il est adapté aux carrelages, parquets et autres sols durs.
Donc la promesse du produit est double : une aspiration puissante et constante et un lavage des sols durs avec un rouleau en microfibre motorisé pour éliminer les taches. Si vous n'avez pas de place chez vous que pour un appareil unique, c’est une bonne pioche parce qu’il a quand même une puissance d’aspiration de 150 AW en mode Boost pour un moteur de 525 W. Encore une fois, Dyson fait montre de son savoir-faire sur un appareil de qualité.
Un aspirateur efficace avec filtration
Le collecteur du Dyson V10 Cyclone Submarine est de 0,76 litre et, comme dans tous les Dyson, vous le videz au-dessus de la poubelle par une simple pression d’un bouton. Il est équipé d'un système de filtration entièrement étanche capable de retenir 99,99 % des particules jusqu’à 0,3 micron. Vous pouvez même le transformer en aspirateur à main en retirant le tube pour utiliser les différents accessoires et brosses fournis.
Et des accessoires, il y en a, entre la brosse de lavage, la brosse rigide, la brossette multi-usage, le suceur long, la brosse motorisée, la Digital Motorbar, la Motorbar classique et bien sûr la Submarine. Question autonomie, vous pouvez l’utiliser pendant 1h en mode minimal, pour 3h30 de charge. D’ailleurs il se recharge en détachant la batterie pour la poser sur son support, là où d’autres modèles s’accrochent entièrement sur le mur. Il faut attendre 3h30 pour qu’il revienne à 100 %, pas le meilleur ratio, mais c’est l’apanage de tous les Dyson.
✅ Les points forts
- L’aspiration annoncée jusqu’à 150 Air Watts
- La brosse autodémêlante, pour les poils et les cheveux
- Le collecteur de 0,76 L, plus généreux que sur les autres Dyson
- Le système de filtration étanche
❌ Les limites
- La fonction lavage est limitée aux sols dursL’autonomie qui chute en usage intensif
- Le poids de 3 kg peut se faire sentir sur les longues sessions
- Pas une révolution, mais une évolution du V10
Le Dyson V10 Cyclone Submarine est l’appareil qu’il vous faut si vous souhaitez aspirer et laver vos sols sans avoir à changer d’ustensile. Le tout avec la qualité Dyson, donc une puissance d’aspiration à la hauteur des attentes et un système de lavage tout de même bien pratique. On pourra lui reprocher son prix un peu élevé, même après les Soldes, mais c’est le prix de la qualité Dyson. On aime la palanquée d’accessoires qui vient avec l'appareil et qui le rend vraiment polyvalent.
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