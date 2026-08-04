Le Sora 10 partage la même puissance d'aspiration et le même panier de 5 litres que son grand frère le Sora 30, mais se distingue par une batterie plus modeste de 7 800 mAh contre une capacité plus élevée sur les modèles supérieurs, ce qui explique une autonomie légèrement réduite. Les mesures en laboratoire varient d'ailleurs selon la tâche : environ 5 heures pour un nettoyage du fond seul, mais plutôt 4 heures lorsque le robot couvre aussi les murs et la ligne d'eau, une nuance importante à connaître selon la configuration de votre bassin. Ce positionnement en fait, selon un article spécialisé, "l'entrée de gamme accessible, parfois parfaitement suffisante" pour des piscines de taille standard, sans nécessiter les fonctionnalités plus avancées des modèles Sora 30 ou Sora 70.