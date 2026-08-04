Pour ceux qui rêvent de profiter de leur piscine sans passer un dimanche sur deux à la nettoyer, le robot autonome reste la solution la plus efficace. Le Beatbot Sora 10, entrée de gamme accessible de la nouvelle génération Sora, profite justement d'une belle remise sur Amazon : 426 € au lieu de 699 €.
Ce robot sans fil Beatbot couvre quatre zones essentielles du bassin : le fond, les parois, la ligne d'eau et les zones peu profondes à partir de 20 à 30 cm selon les sources. Il embarque la technologie HydroBalance, avec un débit d'aspiration annoncé de 25 700 litres par heure, conçu pour capturer aussi bien les particules fines que les débris plus volumineux comme le sable ou les feuilles, sans colmatage. Sa batterie de 7 800 mAh lui permet de couvrir jusqu'à 240 à 300 m² selon le mode de nettoyage choisi, avec un panier de collecte de 5 litres et une filtration fine à 150 microns.
Pourquoi choisir ce robot piscine Beatbot Sora 10 ?
- Une aspiration de 25 700 L/h qui le positionne, selon un test comparatif, largement au-dessus de robots concurrents d'entrée et de milieu de gamme
- Un nettoyage complet en 4 zones (fond, parois, ligne d'eau, zones peu profondes), rare sur un modèle d'entrée de gamme de la marque
- Un retour automatique au bord du bassin une fois le cycle terminé, pour une récupération facilitée sans devoir plonger
Un robot qui simplifie réellement l'entretien au quotidien
Un test comparatif direct face à l'Aiper Scuba S1 et au Wybot C1 positionne clairement le Sora 10 sur le segment "performance", avec une puissance d'aspiration nettement supérieure aux deux concurrents testés (respectivement environ 3000 et 4200 GPH contre 6800 GPH pour le Sora 10). Sa navigation intelligente, appuyée par des capteurs à ultrasons SonicSense, limite les zones oubliées et les passages redondants, ce qui réduit le temps d'intervention tout en améliorant la qualité de collecte des débris. Une fois le cycle lancé, l'utilisateur n'a plus qu'à planifier l'entretien sans contrainte, un argument central pour ceux qui veulent profiter de leur piscine sans y consacrer de temps supplémentaire.
Ce qui différencie ce modèle d'entrée de gamme des versions supérieures
Le Sora 10 partage la même puissance d'aspiration et le même panier de 5 litres que son grand frère le Sora 30, mais se distingue par une batterie plus modeste de 7 800 mAh contre une capacité plus élevée sur les modèles supérieurs, ce qui explique une autonomie légèrement réduite. Les mesures en laboratoire varient d'ailleurs selon la tâche : environ 5 heures pour un nettoyage du fond seul, mais plutôt 4 heures lorsque le robot couvre aussi les murs et la ligne d'eau, une nuance importante à connaître selon la configuration de votre bassin. Ce positionnement en fait, selon un article spécialisé, "l'entrée de gamme accessible, parfois parfaitement suffisante" pour des piscines de taille standard, sans nécessiter les fonctionnalités plus avancées des modèles Sora 30 ou Sora 70.
✅ Les points forts
- Aspiration de 25 700 L/h, supérieure à plusieurs concurrents directs selon un test comparatif
- Nettoyage complet en 4 zones incluant les parties peu profondes dès 20-30 cm
- Retour automatique au bord et pilotage via application, pour une utilisation sans contrainte
❌ Les limites
- Autonomie variable selon la tâche, de 4 à 5 heures selon que le robot couvre uniquement le fond ou l'ensemble des zones
- Batterie plus modeste que les modèles supérieurs de la gamme Sora, un compromis logique pour ce positionnement d'entrée de gamme
- Poids de 8,5 kg à manipuler pour la sortie de l'eau, même avec le retour automatique au bord
À 426 €, le Beatbot Sora 10 devient une solution particulièrement accessible pour automatiser l'entretien d'une piscine de taille standard, avec des performances d'aspiration qui rivalisent voire dépassent des concurrents positionnés sur un segment supérieur. Une remise qui rapproche ce modèle "performance" d'un tarif proche de l'entrée de gamme du marché, sans en sacrifier les capacités.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 2,19 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 100Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes