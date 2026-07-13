L'intérêt de prendre un Roborock QV 35A c'est de confier l'entretien de vos sols à un robot pour pouvoir faire autre chose de votre temps. Ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez l'utiliser en planifiant ses passages à intervalles réguliers, ou lui demander d'intervenir si, par exemple, vous venez de renverser quelque chose par terre. Il ne pourra pas gérer les très gros débris, comme les morceaux de tasse cassée, par exemple, car il les verra comme des obstacles. Mais pour le reste, il est bien efficace. Il faudra juste penser à dégager un peu le sol, pour qu'il couvre un maximum de surface.

Le modèle QV 35A de Roborock adopte la silhouette ronde classique de la marque, avec le robot qui est compact et la station d'accueil qui, elle, est bien lumineuse. En même temps, elle sert non seulement à recharger le robot, mais elle a aussi un sac pour recueillir la poussière, des réservoirs pour les eaux propres et les eaux usées, avec aussi un système de lavage et de séchage des serpillères.