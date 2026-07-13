Le Roborock QV 35A est un aspirateur-laveur milieu de gamme avec une station multifonction qui vous fait gagner un temps fou pour le ménage, qui est soldé à 329,97 euros au lieu de 589,99 euros.
Le Roborock QV 35 est un aspirateur robot laveur fourni avec sa station de recharge qui lui sert aussi pour son propre entretien. On en trouve beaucoup aujourd'hui sur le marché, mais celui-ci se démarque par sa puissance d'aspiration qui fait quelques progrès. Il est fait pour que vous, vous n'ayez pas grand chose à faire si ce n'est l'entretenir lui. Ça représente un gain de temps considérable sur votre ménage, avec un soulagement de la charge mentale qui l'est tout autant. Il est d'autant plus intéressant qu'il est en Soldes actuellement sur Amazon avec 260,02 euros de réduction.
Pourquoi choisir le Roborock QV 35A ?
- Il automatise le ménage, comme ça vous n'avez plus grand chose à faire. La station gère le vidage du bac, le lavage des serpillères, la gestion de l'eau et le séchage. C'est plus qu'un aspirateur, c'est tout un système que vous achetez.
- Il est solide sur les tâches du quotidien avec sa puissance d'aspiration de 8 000 Pa et sa navigation LiDAR avec les deux serpillères rotatives. Il fait son travail proprement et sans complication.
- Le rapport qualité/prix est convaincant, surtout avec le prix en promotion. Il propose toutes les options qu'on attend sur ce genre de produit, tout en restant positionné sur le milieu de gamme.
Moins de ménage, plus de temps libre
L'intérêt de prendre un Roborock QV 35A c'est de confier l'entretien de vos sols à un robot pour pouvoir faire autre chose de votre temps. Ce qu'il y a de bien c'est que vous pouvez l'utiliser en planifiant ses passages à intervalles réguliers, ou lui demander d'intervenir si, par exemple, vous venez de renverser quelque chose par terre. Il ne pourra pas gérer les très gros débris, comme les morceaux de tasse cassée, par exemple, car il les verra comme des obstacles. Mais pour le reste, il est bien efficace. Il faudra juste penser à dégager un peu le sol, pour qu'il couvre un maximum de surface.
Le modèle QV 35A de Roborock adopte la silhouette ronde classique de la marque, avec le robot qui est compact et la station d'accueil qui, elle, est bien lumineuse. En même temps, elle sert non seulement à recharger le robot, mais elle a aussi un sac pour recueillir la poussière, des réservoirs pour les eaux propres et les eaux usées, avec aussi un système de lavage et de séchage des serpillères.
Navigation intelligente et aspiration puissante
La navigation repose sur un LiDAR 360° qui cartographie précisément les pièces de votre maison : la marque annonce la possibilité de couvrir jusqu'à 300m² sur une charge, avec une cartographie qui peut gérer jusqu'à 4 étages grâce au multi-niveaux. L'autonomie varie en fonction des modes utilisés, si vous aspirez et lavez en même temps, si vous faites l'un puis l'autre, juste un ou même si vous passez un ou deux fois. Mais en moyenne, vous pouvez compter sur lui pendant environ 120 minutes. Vous pouvez gérer tout ça via l'application sur smartphone, ce qui permet d'optimiser vos sessions de ménage.
Roborock annonce une puissance d'aspiration de 8 000 Pa, ce qui le rend particulièrement efficace sur les sols durs. Il fonctionne aussi bien sur les tapis, mais il faudra peut être un second passage pour que le nettoyage soit complet. La brosse principale en caoutchouc limite les enchevêtrements de cheveux, très pratique si vous avez des animaux ou des cheveux longs. Quant au lavage, il est assuré par deux serpillères rotatives capables de tourner jusqu'à 200 tours/minutes.
✅ Les points forts
- La puissance d'aspiration, efficace sur tous les sols
- La station multifonction réduit fortement l'entretien manuel
- La double serpillère rotative avec lavage
- La navigation LiDAR avec cartographie 360°
- La brosse anti-enchevêtrement, pratique si vous avez des animaux
❌ Les limites
- Si vos tapis sont épais, il va falloir prévoir un second passage
- La station est plutôt volumineuse
- En mode Puissance, il fait pas mal de bruit
- Les serpillères ne se lèvent qu'à 10 mm
Si vous avez un domicile assez grand, même avec plusieurs étages, vous pouvez opter pour ce Roborock QV 35A les yeux fermés. C'est un modèle solide pour du milieu de gamme, qui gagne des points avec la promotion. Il aspire, lave et s'entretient tout seul. Alors il faut prévoir de la place, puisque la base est assez imposante au sol. Mais une fois que vous avez tout planifié, vous gagnez un temps certain pour pouvoir faire autre chose.
Les promos des services en ligne à ne pas manquer
- Cyberghost VPN à 1,59 €/mois pendant 2 ans + 2 mois offerts (-87 %)
- Le forfait B&You 130Go 5G à 13,99 €/mois sans engagement
- Jusqu'à 70% de réduction sur le stockage cloud à vie pCloud
- Le badge télépéage Fulli Nomade offert 12 mois avec le code ETE26
- Antivirus Avast One Premium Security à 2,43 €/mois pendant 1 an (-60 %)
- Antivirus Mac Intego One à 5€ par mois pendant 1 an (-25 %)
- 1minAI, l’accès à vie aux meilleures IA, à moins de 26 €
- Promo Verisure : 50% de réduction sur les packs d'alarmes
Suivez les soldes d'été avec Clubic
Du 24 juin au 21 juillet, les meilleures offres des Soldes d'été 2026 sont sur Clubic ! Découvrez nos sélections des meilleures offres sans tarder.
N'hésitez pas à suivre notre compte X.com Clubic Bons Plans pour être au courant en direct des meilleures offres des Soldes.