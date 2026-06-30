Parce que l’on ne veut/peut pas tous confier le ménage de notre foyer à un aspirateur-robot, voilà quelques années déjà que les aspirateurs balais sans-fil s’imposent comme des incontournables dans de nombreux foyers. Mais comme partout, encore faut-il trouver un modèle suffisamment puissant, autonome et pratique au quotidien. Avec le PowerDetect Speed Ultramarine IA1241FR, Shark mise sur l’intelligence embarquée pour optimiser chaque passage, tout en conservant un format léger et maniable.