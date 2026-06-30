Avec son PowerDetect Speed Ultramarine, la marque Shark entend simplifier le nettoyage grâce à une technologie capable de s’adapter automatiquement à chaque situation. Et en ce moment, Shark propose une remise immédiate de 10 % sur cet aspirateur balai sans fil, une offre accessible exclusivement sur son site officiel.
Parce que l’on ne veut/peut pas tous confier le ménage de notre foyer à un aspirateur-robot, voilà quelques années déjà que les aspirateurs balais sans-fil s’imposent comme des incontournables dans de nombreux foyers. Mais comme partout, encore faut-il trouver un modèle suffisamment puissant, autonome et pratique au quotidien. Avec le PowerDetect Speed Ultramarine IA1241FR, Shark mise sur l’intelligence embarquée pour optimiser chaque passage, tout en conservant un format léger et maniable.
Un aspirateur balai qui adapte automatiquement sa puissance
Le Shark PowerDetect Speed Ultramarine se distingue avant tout par ses quatre technologies de détection intelligentes. Grâce aux fonctions FloorDetect, DirtDetect, EdgeDetect et DirectionDetect, l’appareil analyse respectivement, et en temps réel, la nature du sol, le niveau de saleté, la proximité des murs et même le sens de déplacement.
Concrètement, cela permet à l’aspirateur d’ajuster automatiquement sa puissance d’aspiration (de 350W) afin d’obtenir un nettoyage optimal sans intervention de l’utilisateur. Un vrai plus pour passer sans effort d’un tapis à un parquet ou pour traiter les zones les plus encrassées, en optimisant l’efficacité (jusqu’à 50 % en plus sur tapis et moquettes) ainsi que la consommation d’énergie.
Autre atout intéressant, un faisceau lumineux cyan qui révèle la poussière invisible sur les sols durs. Une fonctionnalité particulièrement appréciable dans les pièces très lumineuses ou à l’inverse dans les zones plus sombres de la maison, et qui permet d’éviter le syndrome de « la zone oubliée ».
Le constructeur annonce jusqu’à 60 minutes d’autonomie en mode Eco (la recharge s’effectuant en 5 heures), soit de quoi couvrir la majorité des besoins du foyer, tandis que son poids de 3,22 kg favorise également une excellente maniabilité, sans parler du manche flexible, qui permet de nettoyer aisément sous les meubles, en plus de faciliter le rangement dans un placard.
Une remise de 10 % à saisir directement chez Shark
Affiché habituellement au prix public de 299,99 €, et actuellement remisé à 229,99 €, le Shark PowerDetect Speed Ultramarine bénéficie actuellement d’une réduction de 10 % supplémentaires grâce au code promotionnel CLUBICSHARK10. De quoi permettre à cet aspirateur balai de voir son prix de vente chuter à moins de 210 €.
Au-delà de la réduction, cette opportunité permet aussi de profiter de plusieurs avantages appréciables avec notamment une garantie fabricant de 2 ans incluse, la livraison gratuite, un retour gratuit sous 30 jours ainsi qu’un support client dédié en cas de besoin.
Autant dire que le Shark PowerDetect Speed Ultramarine coche de nombreuses cases pour celles et ceux qui souhaitent s’équiper d’un aspirateur balai moderne et efficace, sans avoir pour cela à sacrifier une partie du budget vacances.
Pour les foyers à la recherche d’un appareil performant, intelligent et simple à utiliser, cette promotion actuellement proposée par SharkNinja mérite clairement le détour.