Concrètement, la technologie MopExtend RoboSwing permet à la serpillère de se décaler vers la droite pour venir frôler les plinthes et les pieds de meubles, une zone que beaucoup de robots laissent de côté faute d'extension suffisante. Le système DuoScrub, avec ses deux serpillères rotatives, insiste sur les taches incrustées sans nécessiter de repasser derrière avec la serpillière à la main.

Le mode animaux et les 32 réglages de niveau d'eau permettent d'adapter le nettoyage selon les pièces, entre le salon fréquenté par le chat et la chambre des enfants où l'on préfère limiter l'humidité au sol. Dans son comparatif des meilleurs aspirateurs robots actualisé en juillet 2026, la rédaction de Clubic place justement la gamme Dreame en tête de ses recommandations, un signe de la constance de la marque sur ce segment.