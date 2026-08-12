Entre les jouets qui trainent dans le salon, les poils de chat sur le carrelage et le peu de temps libre en semaine, passer l'aspirateur finit toujours par glisser en bas de la liste. Le Dreame L10s Ultra Gen 2, robot aspirateur laveur doté d'une aspiration de 10 000 Pa et d'une station entièrement automatique, profite en ce moment d'une remise de 34 % chez Amazon : voici ce qu'il vaut vraiment.
Pour les familles avec de jeunes enfants ou des animaux, c'est justement le type d'appareil qui fait gagner un temps précieux : moins de corvées manuelles, un sol propre en continu, et une tranquillité d'esprit appréciable une fois la routine de nettoyage bien réglée.
Pourquoi choisir le Dreame L10s Ultra Gen 2 ?
- Aspiration puissante : 10 000 Pa suffisent à venir à bout de la poussière fine, de la litière renversée et des poils d'animaux les plus tenaces.
- Entretien quasi autonome : la station vide la poussière, lave et sèche les serpillières à l'air chaud, puis refait le plein d'eau propre pendant plusieurs semaines.
- Prix historiquement bas : à 329,00 € contre 499,00 € d'origine, soit une remise de 34 % chez Amazon.
Un robot pensé pour les foyers avec enfants et animaux
Concrètement, la technologie MopExtend RoboSwing permet à la serpillère de se décaler vers la droite pour venir frôler les plinthes et les pieds de meubles, une zone que beaucoup de robots laissent de côté faute d'extension suffisante. Le système DuoScrub, avec ses deux serpillères rotatives, insiste sur les taches incrustées sans nécessiter de repasser derrière avec la serpillière à la main.
Le mode animaux et les 32 réglages de niveau d'eau permettent d'adapter le nettoyage selon les pièces, entre le salon fréquenté par le chat et la chambre des enfants où l'on préfère limiter l'humidité au sol. Dans son comparatif des meilleurs aspirateurs robots actualisé en juillet 2026, la rédaction de Clubic place justement la gamme Dreame en tête de ses recommandations, un signe de la constance de la marque sur ce segment.
Une entrée dans le mains libres, pas un modèle premium
Le L10s Ultra Gen 2 n'a ni la navigation la plus récente ni la puissance d'aspiration des tout derniers modèles Dreame, à l'image du X60 Pro Ultra Complete. Il reste néanmoins l'une des portes d'entrée les plus abordables vers un entretien réellement automatisé, sans compromis majeur sur l'efficacité au quotidien.
✅ Les points forts
- Aspiration de 10 000 Pa efficace sur sols durs, tapis et poils d'animaux
- Station tout en un : vidange, lavage et séchage des serpillières, remplissage d'eau automatique
- Technologie MopExtend RoboSwing pour nettoyer le long des murs et sous les meubles bas
- Mode animaux et 32 réglages de niveau d'eau personnalisables selon les pièces
- Prix parmi les plus bas jamais constatés pour ce modèle
❌ Les limites
- Navigation moins avancée que sur les modèles les plus récents de la marque
- Puissance d'aspiration en retrait face aux derniers flagships Dreame
- Autonomie à surveiller dans les grands logements sur plusieurs niveaux
- L'application mobile reste nécessaire pour exploiter pleinement tous les réglages
Le Dreame L10s Ultra Gen 2 à 329,00 € chez Amazon : vérifiez sa disponibilité avant la fin de cette offre
Pour les foyers avec enfants et animaux qui cherchent à automatiser une bonne partie du ménage sans faire exploser leur budget, le Dreame L10s Ultra Gen 2 coche l'essentiel : une aspiration solide, un lavage assisté efficace et un entretien largement automatisé grâce à sa station. À 329,00 €, l'appareil affiche un rapport fonctionnalités/prix difficile à égaler sur ce segment du robot aspirateur laveur.
Les utilisateurs en quête de la toute dernière navigation ou d'une puissance d'aspiration record pourront se tourner vers les modèles plus récents de la marque, à un tarif nettement supérieur. Pour tous les autres, cette offre chez Amazon mérite clairement d'être considérée avant qu'elle ne disparaisse.
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