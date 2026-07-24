Pendant les soldes, Boulanger fait chuter le prix du robot aspirateur laveur ECOVACS Deebot T50 Omni Gen3 à 399 € au lieu de 499 €, soit 100 € d'économie. Une belle occasion de déléguer aspiration et lavage des sols au quotidien, sans surveiller l'appareil en permanence.
Avec seulement 8,1 cm de hauteur, ce Deebot T50 Omni Gen3 se glisse sous la plupart des meubles bas, un détail qui change concrètement la couverture de nettoyage dans un logement encombré. Sa technologie ZeroTangle 3.0 limite l'enchevêtrement des cheveux et poils d'animaux dans la brosse principale, tandis que le système TruEdge 2.0 adapte le lavage au plus près des bords et plinthes. La station Omni intégrée lave les serpillières à l'eau chaude, sèche le robot après usage, et vide automatiquement le bac à poussière dans un sac de 3 litres, réduisant fortement les interventions manuelles.
Robot aspirateur laveur ECOVACS Deebot T50 Omni Gen3
à 399 € au lieu de 499 €
Pourquoi craquer pendant les soldes ?
- Une réduction de 100 € sur un robot combinant aspiration et lavage.
- Une station automatique qui limite l'entretien manuel au quotidien.
- Un investissement pertinent pour libérer du temps sur les tâches ménagères récurrentes.
Deux réservoirs de 4 litres pour espacer les interventions
Contrairement à certains modèles qui nécessitent un remplissage fréquent, ce Deebot embarque deux réservoirs de 4 litres chacun pour l'eau propre et l'eau sale, ce qui permet plusieurs cycles de nettoyage complet avant toute intervention manuelle. Le relevage automatique des patins de lavage de 9 mm évite par ailleurs de mouiller les tapis lors du passage sur ces zones, un point souvent problématique sur les robots laveurs plus basiques. La cartographie TrueMapping 2.0 optimise le parcours du robot pour couvrir efficacement chaque pièce sans repasser inutilement au même endroit.
Une autonomie pensée pour les grands logements
Avec une batterie de 5200 mAh offrant jusqu'à 170 minutes d'autonomie, ce robot peut couvrir des surfaces conséquentes sans devoir retourner se recharger en cours de cycle. En cas de besoin, il retourne automatiquement à sa station pour se recharger avant de reprendre le nettoyage exactement là où il s'était arrêté. Un vrai gain de tranquillité pour les logements de plusieurs pièces où un robot moins endurant devrait multiplier les pauses.
✅ Les points forts
- Réduction de 100 € par rapport au prix habituel de 499 €.
- Aspiration et lavage des sols combinés en un seul appareil.
- Station automatique pour un entretien limité au quotidien.
❌ Les limites
- Un investissement qui reste conséquent malgré la réduction.
- L'efficacité peut varier selon la configuration du logement (tapis, obstacles, dénivelés).
- Certaines fonctions avancées peuvent nécessiter une application dédiée et une bonne connexion Wi-Fi.
Robot aspirateur laveur ECOVACS Deebot T50 Omni Gen3
à 399 € au lieu de 499 €
À 399 € au lieu de 499 €, ce robot aspirateur laveur ECOVACS Deebot T50 Omni Gen3 permet d'alléger sensiblement l'entretien des sols au quotidien, avec une réduction bien vue pendant les soldes. Une offre à considérer pour les foyers cherchant à automatiser durablement cette tâche ménagère.
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