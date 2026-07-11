Le Dreame H14 Pro est un aspirateur balai laveur qui est arrivé sur un marché saturé, mais avec de sérieux atouts pour lui. Amazon le propose à 258 euros pendant les Soldes.
Le Dreame H14 Pro est un modèle d’aspirateur balai laveur qui est arrivé sur le marché en 2024, avec tout ce qu’on attendait d’un tel appareil il y a deux ans. Système d’auto-lavage, auto-séchage de la brosse serpillière : aujourd’hui ça peut paraître être classique, mais il y a quelques mois, il s’agissait d’une vraie nouveauté. C’est un appareil qui permet d’aspirer et laver en un seul passage, pour ne pas perdre de temps, tout en ne manquant aucun coin puisqu’il peut passer aussi sous les meubles en se mettant totalement à plat. Un produit qu’Amazon propose avec 111 euros de réduction grâce aux Soldes.
Pourquoi choisir le Dreame H14 Pro ?
- Il simplifie le ménage au quotidien, c’est une tâche ingrate et contraignante, qu’on tente de repousser le plus possible. Là, il suffit d'agripper le manche du Dreame H14 Pro et de se lancer, puisqu’il aspire et lave.
- Il passe partout, c'est une de ses particularités, il peut être allongé à 180° et passer sous les canapés et les meubles. Un avantage pratique car il permet de passer dans des zones souvent oubliées ou laissées de côté parce que flemme de bouger les meubles.
- Il est confortable à utiliser malgré son poids, avec un système de dosage automatique de solution de nettoyage, la base d’entretien automatisée et l’application Dreamehome pour tout surveiller.
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Un aspirateur laveur qui prend de la place
L’intérêt du Dreame H14 Pro c’est de pouvoir aspirer et laver en un seul passage, ce qui simplifie grandement le ménage au quotidien. Ce n’est pas un simple balai, mais vraiment un outil de nettoyage complet, c'est à dire que vous pouvez le sortir pour faire le ménage intégral du domicile, pas juste ramasser quelques miettes après un repas. Par contre, c'est un appareil imposant, avec un poids mesuré à 5,7 kg dans notre test, ce qui peut être assez contraignant.
Car non seulement il peut peser lorsque vous le passez sur votre sol, mais en plus il prend de la place même quand il se sert pas. Ça impacte aussi sa maniabilité et c'est dommage puisqu’il est fait pour être incliné à 180° et ainsi passer sous les meubles. Il faudra se baisser avec lui et sûrement le tenir avec les deux bras pour réussir à le passer correctement.
Aspire et lave en un seul passage
Le réservoir d’eau propre du Dreame H14 Pro dispose d’un réservoir d'eau propre de 880 ml et celui des eaux sales fait 650 ml. L’aspirateur intègre aussi un réservoir de détergent avec dosage automatique, ce qui est bien pratique pour ne pas avoir une trop forte odeur de produit chimique lorsque vous nettoyez. Tout est affiché sur son grand écran qui affiche en plus l’état de fonctionnement, le mode d’aspiration choisi et le niveau de batterie.
Par contre ce n’est pas l’écran le plus intuitif qui soit, avec des pictogrammes peu intuitifs, la voix de l’appareil qui n'est pas très compréhensible, donc il faut souvent se référer au manuel les premières fois, pour comprendre ce qu’il se passe. Pour ce qui est de l’autonomie, il propose 40 minutes de ménage en mode automatique, un chiffre respecté selon notre test. Enfin, un mot sur l’innovation technique de l’époque, une base où le rouleau se lave automatiquement à 60°C puis séché à l’air chaud, un système efficace qui a su faire ses preuves depuis.
✅ Les points forts
- Les performances d’aspiration pour un modèle qui fait aussi lavage
- L'’auto-nettoyage du rouleau à l’eau chaude 60°C
- Le séchage automatique en mode express
- L'’utilisation à plat pour passer sous les meubles
- L'’autonomie de 40 minutes est tenue
- Le grand réservoir d’eau propre
❌ Les limites
- Son poids, qui le rend lourd à manipuler
- L'’entretien nécessaire pour changer l’eau des réservoirs
- L'’application ne sert pas à grand-chose
- Les commandes et l’écran ne sont pas les plus intuitifs
Le Dreame H14 Pro était un très bon aspirateur balai depuis sa sortie, et le recommander aujourd’hui au prix fort n’aurait pas de sens. La concurrence et même la marque elle-même ont fait des progrès en la matière, mais si on tient compte de la promotion, c’est un bon compromis. Parce que mine de rien il reste bien efficace, en aspiration autant qu’en lavage. Et sa capacité à se mettre à 180° pour passer sous les meubles est un vrai plus qu’on ne retrouve pas partout, ce qui est à mettre au rang de ses atouts.
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