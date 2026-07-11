L’intérêt du Dreame H14 Pro c’est de pouvoir aspirer et laver en un seul passage, ce qui simplifie grandement le ménage au quotidien. Ce n’est pas un simple balai, mais vraiment un outil de nettoyage complet, c'est à dire que vous pouvez le sortir pour faire le ménage intégral du domicile, pas juste ramasser quelques miettes après un repas. Par contre, c'est un appareil imposant, avec un poids mesuré à 5,7 kg dans notre test, ce qui peut être assez contraignant.

Car non seulement il peut peser lorsque vous le passez sur votre sol, mais en plus il prend de la place même quand il se sert pas. Ça impacte aussi sa maniabilité et c'est dommage puisqu’il est fait pour être incliné à 180° et ainsi passer sous les meubles. Il faudra se baisser avec lui et sûrement le tenir avec les deux bras pour réussir à le passer correctement.