C’est simple, ce robot sans fil se charge de tout : le nettoyage du fond, des parois, de la ligne d'eau... mais également de la surface, une fonction particulièrement pratique (et recherchée) chez les utilisateurs. Une polyvalence qui lui permet donc de s'occuper aussi bien des résidus flottants que des diverses impuretés déposées au fond du bassin, le tout avec une puissance d’aspiration de 25 700 LPH.

Le Sora 70 a d'ailleurs convaincu la rédaction de Clubic lors de son test, grâce à son excellent rapport prestations/prix.