Avec sa gamme Sora, Beatbot entend bien rendre le nettoyage automatisé de nos piscines plus accessible et efficace que jamais. Du Sora 10 au Sora 70, chaque modèle répond à un besoin précis, sans renoncer à l'ADN technologique qui a fait le succès de la marque.
Après avoir séduit les propriétaires de piscine avec ses robots haut de gamme AquaSense, Beatbot s'attaque à un marché plus large, puisque la série Sora reprend l'essentiel du savoir-faire du constructeur dans une gamme pensée pour conjuguer performances, simplicité d'utilisation et budget maîtrisé.
Trois modèles composent aujourd'hui cette famille : le Sora 70, le Sora 30 et le Sora 10. De quoi trouver le compagnon idéal, quelle que soit la taille de votre bassin, ainsi que le type de nettoyage souhaité.
Beatbot Sora 70 : le plus complet de la gamme
Véritable porte-étendard de la gamme, le Beatbot Sora 70 s'adresse aux utilisateurs qui souhaitent automatiser l'entretien de leur piscine de A à Z. De plus, il s'affiche à 1 049 € au lieu de 1 499 € soit une remise de 30% chez Beatbot et également chez Amazon.
C’est simple, ce robot sans fil se charge de tout : le nettoyage du fond, des parois, de la ligne d'eau... mais également de la surface, une fonction particulièrement pratique (et recherchée) chez les utilisateurs. Une polyvalence qui lui permet donc de s'occuper aussi bien des résidus flottants que des diverses impuretés déposées au fond du bassin, le tout avec une puissance d’aspiration de 25 700 LPH.
Le Sora 70 a d'ailleurs convaincu la rédaction de Clubic lors de son test, grâce à son excellent rapport prestations/prix.
Lors de son essai sur Clubic, nous avons salué son grand panier de filtration de 6 litres, particulièrement pratique au quotidien, son autonomie confortable pouvant atteindre cinq heures, son efficacité générale sur les différents types de nettoyage et son très pratique système de récupération en surface.
Le robot conserve également les automatismes qui ont fait la réputation de Beatbot, avec un retour automatique en fin de cycle et une application mobile intuitive pour personnaliser les programmes, sans oublier la technologie SonicSense, qui utilise deux capteurs ultrasoniques associés à un traitement IA pour détecter les obstacles avec précision, permettant au Sora 70 de se déplacer de manière autonome et d'éviter les collisions.
Pensé pour les propriétaires de piscines enterrées qui recherchent un maximum de confort, le Sora 70 constitue une excellente porte d'entrée dans l'univers Beatbot, avec son positionnement tarifaire bien plus accessible que les modèles premium de la marque.
Beatbot Sora 30 : le juste milieu entre performances et budget
Pour ceux qui n'ont pas forcément besoin du nettoyage de surface, le modèle Sora 30 reprend l'essentiel des qualités de son grand frère.
On retrouve ainsi une puissante aspiration, le nettoyage du fond, des parois et de la ligne d'eau, une autonomie généreuse (5 heures), une capacité de 5 litres, ainsi qu'une même navigation intelligente permettant de couvrir efficacement le bassin.
Plus compact et plus léger, il se manipule également plus facilement lors de la mise à l'eau ou de la récupération (avec là aussi son système de stationnement intelligent à la surface).
Pour un entretien régulier d'une piscine familiale, il offre un excellent compromis entre fonctionnalités et investissement, avec un nettoyage du fond, des parois, de la ligne d’eau, ainsi que des zones peu profondes et autres plages immergées.
Beatbot Sora 10 : l'essentiel du savoir-faire Beatbot
C’est le benjamin de la fratrie, mais le Sora 10 n'en oublie pas l'essentiel. Conçu pour simplifier l'entretien courant des piscines, il nettoie efficacement le fond, les parois et la ligne d'eau grâce à son aspiration puissante (25 700 LPH) et sa navigation intelligente. Comme ses grands frères, il fonctionne sans le moindre câble, bénéficie d'une autonomie pouvant atteindre cinq heures et revient automatiquement au bord du bassin lorsque son cycle est terminé.
Le Sora 10 bénéficie lui aussi d'une belle remise de 35%. Chez Beatbot, il s'affiche à 449 € au lieu de 699 €. Il est également disponible sur Amazon.
Lui aussi compatible avec l'application mobile Beatbot, il permet de programmer différents modes de nettoyage et de suivre facilement son fonctionnement. Son grand panier de filtration (5 litres) facilite également l'entretien après chaque utilisation.
Le Sora 10 constitue ainsi une solution idéale pour les propriétaires qui souhaitent découvrir les avantages d'un robot piscine connecté tout en maîtrisant leur budget, sans pour autant faire de compromis sur les fonctions essentielles.
Avec sa gamme Sora, Beatbot réussit à décliner son expertise sur trois niveaux de prix tout en conservant les ingrédients qui ont construit sa réputation : une navigation efficace, une utilisation simple et des robots entièrement autonomes.