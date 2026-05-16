On allait presque râler une fois de plus concernant l’absence de filtration micrométrique sur un Beatbot à plus de 1000 €. Eh bien c’est (presque) fini : si ce type de filtration est bien absent du package de base, Beatbot offre cette année la possibilité d’acheter en option un panier à filtre 3 microns. Si pour le moment le site officiel ne fait que citer cette option sans afficher de prix, on nous parle de 60 € (un prix qu’il faudra juger en fonction de la longévité de ce filtre, qu’on espère ne pas être en fibres fragiles et difficiles à nettoyer comme chez Aiper, sinon il faudra souvent passer à la caisse). Vous pourrez ainsi faire quelques sessions de nettoyage en profondeur, pratique pour par exemple se débarrasser du sable du Sahara. Et ce type de filtration sera plus efficace qu’ailleurs vu la grande surface de filtration du panier.

Le mode skimmer est toujours aussi magique, avec un robot qui quitte de lui-même le fond de la piscine pour aller ramasser les débris en surface. Si on avait constaté que le travail était au final assez peu efficace sur l’Aquasense 2 Ultra avec des rouleaux qui ne rabattaient pas très bien les débris vers une (trop petite) ouverture en façade, les ingénieurs de Beatbot ont tenté de faire mieux. Cette fois-ci, on oublie les petites roues à ailettes latérales, et c’est carrément Versailles avec la technologie JetPulse : deux jets d’eau latéraux créent une sorte de V devant la fente, histoire de rabattre les débris au mieux.

Sauf que si le spectacle des « Grandes Eaux » est assez plaisant à admirer (notez que ça crée un petit bruit de jet d’eau en fonctionnement, à vous de savoir si c’est gênant ou non), les jets allant à l’opposé de l’aspiration, ils ont plutôt tendance à éloigner les débris, et au final, l’efficacité reste toujours très réduite. Dommage.