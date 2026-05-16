Beatbot s’est fait connaître pour ses robots performants assez haut de gamme. La marque revient cette année avec un robot ultra-complet. En plus de nettoyer la surface, les parois et la ligne d’eau, il propose un mode surface à un tarif très agressif (1499 €, et comme le veut la tradition, il est déjà en promotion). On va voir si c’est le graal pour toutes les piscines.
- Nettoyage fonds parois ligne d'eau et surface pour un prix agressif
- Panier 6 litres très pratique
- Récupération en surface bien pensée
- Autonomie confortable
- Panier de microfiltration en option
- Mode surface pas très efficace
- Poids un chouïa élevé
Les robots piscine, Beatbot connaît. La marque s’est imposée ces dernières années comme l’une des références du secteur, face à des concurrents comme Aiper, Dreame ou Mova qui tentent de bousculer un marché encore jeune. Cette année, Beatbot change de stratégie et descend en gamme avec le Sora 70 : un robot qui nettoie fond, parois, ligne d’eau et surface, à un tarif bien plus accessible que ses aînés.
Sur le papier, le Sora 70 coche toutes les cases. Dans la piscine, est-ce que ça suit ? Nous l’avons mis à l’eau pour le savoir.
Beatbot Sora 70 : des économies dans le carton
En déballant le Sora 70, on a l’impression de voir un Aquasense 2 Ultra avec quelques détails en moins : Beatbot n’a pas révolutionné son design et reprend l’essentiel pour créer un robot qui nettoie toute la piscine, surface incluse, sans que ça fasse cheap.
Nouveauté de l’année : les Beatbot se mettent à la couleur. Vous pourrez admirer dans ce test la version en bleu profond, mais sachez qu’une version pourpre lavande est aussi disponible.
Nous étions habitués à trouver une base de recharge chez Beatbot, eh bien le Sora 70 s’en passe, et opte pour un chargeur à l’étrange et volumineux connecteur cubique qui s’insère dans le robot, façon prise allume-cigare. Si nous ne regrettons pas trop l’absence de base (ça fait toujours ça de moins qui prend de la place à la cave en hiver), on a vu des solutions plus élégantes au niveau du connecteur (le clapet de la trappe dans laquelle il s’insère finira peut-être par lâcher, par exemple), d’autant plus que gros connecteur n’est pas synonyme de charge particulièrement rapide.
Le point intéressant du Sora 70 par rapport à tous ses prédécesseurs, c’est la taille de son filtre : le panier est énorme avec ses 6 litres, et ça a beaucoup d’avantages. Un plus gros panier, c’est d’abord plus d’impuretés récoltées avant de devoir le nettoyer. Mais l’avantage majeur, c'est surtout une plus grande surface de filtration, qui permet de maintenir plus longtemps la puissance maximale d’aspiration. Au nettoyage, c'est aussi plus pratique de nettoyer un gros panier bien large, un fond amovible ne nous manque pas avec cette grande surface facile à décrasser. Ce grand panier est vraiment un gros plus par rapport à tous les robots du marché.
On note qu’il faudra penser à entretenir un tout petit filtre « interne » placé sous le bac du filtre principal, il est utilisé pour filtrer l’eau des buses en mode surface, et ne se salit pas trop vite.
En ce qui concerne l’entretien, on note un bon point : les caches latéraux sont amovibles, ce qui permet d’accéder directement aux hélices des propulseurs latéraux, dans lesquelles peuvent s’enrouler des herbes ou autres fils flottants à la surface.
Beatbot Sora 70 : un nettoyage presque parfait
Pour lancer le robot, une simple gâchette permet de basculer entre le mode Pro (fond, parois, ligne d’eau et surface) et le mode personnalisé enregistré dans l’application, par défaut le mode standard sans la surface. Beatbot a choisi de tout faire via l’application, où les choses sont plus claires.
Si c’est dommage d’un point de vue ergonomique (il faut sortir son téléphone), en pratique ça ne pose pas trop de problème, déjà car on a souvent un mode privilégié qu’on ne change pas trop (le mode standard fonds/parois/ligne d’eau est souvent le mode à tout faire), et en plus car moins de boutons, c’est moins de chances que quelque chose casse et rende le robot moins étanche. On peut aussi mettre le robot en veille en poussant la gâchette quelques secondes vers la gauche, donc il ne manque au final pas vraiment de fonctions.
On pose le robot dans l’eau, et comme d’habitude chez Beatbot, il prend son temps pour couler. Ce n’est pas un problème en pratique : une fois lancé, il travaille seul.
Le Sora 70 reprend l’essentiel de l’ADN Beatbot, sans le mapping 3D de l’AquaSense 2 Ultra ni ses 27 capteurs. À 1 299 euros contre plus de 3 000 euros pour son grand frère, ce n’est pas une surprise, et honnêtement, la grande majorité des propriétaires de piscine n’en auront pas besoin. La gestion des déplacements est très classique, et elle est déjà très efficace sur une piscine rectangulaire, un peu moins sur une piscine de forme complexe, mais l’autonomie devrait régler les lacunes de navigation.
La marque annonce un fonctionnement à partir de 20 cm de profondeur, ce qui est très pratique si vous possédez une plage immergée, mais aussi pour nettoyer un minimum les escaliers. Si dans ce dernier cas le robot n’ira évidemment pas au fond de la marche, sa puissance est suffisante pour attraper les débris légers.
On allait presque râler une fois de plus concernant l’absence de filtration micrométrique sur un Beatbot à plus de 1000 €. Eh bien c’est (presque) fini : si ce type de filtration est bien absent du package de base, Beatbot offre cette année la possibilité d’acheter en option un panier à filtre 3 microns. Si pour le moment le site officiel ne fait que citer cette option sans afficher de prix, on nous parle de 60 € (un prix qu’il faudra juger en fonction de la longévité de ce filtre, qu’on espère ne pas être en fibres fragiles et difficiles à nettoyer comme chez Aiper, sinon il faudra souvent passer à la caisse). Vous pourrez ainsi faire quelques sessions de nettoyage en profondeur, pratique pour par exemple se débarrasser du sable du Sahara. Et ce type de filtration sera plus efficace qu’ailleurs vu la grande surface de filtration du panier.
Le mode skimmer est toujours aussi magique, avec un robot qui quitte de lui-même le fond de la piscine pour aller ramasser les débris en surface. Si on avait constaté que le travail était au final assez peu efficace sur l’Aquasense 2 Ultra avec des rouleaux qui ne rabattaient pas très bien les débris vers une (trop petite) ouverture en façade, les ingénieurs de Beatbot ont tenté de faire mieux. Cette fois-ci, on oublie les petites roues à ailettes latérales, et c’est carrément Versailles avec la technologie JetPulse : deux jets d’eau latéraux créent une sorte de V devant la fente, histoire de rabattre les débris au mieux.
Sauf que si le spectacle des « Grandes Eaux » est assez plaisant à admirer (notez que ça crée un petit bruit de jet d’eau en fonctionnement, à vous de savoir si c’est gênant ou non), les jets allant à l’opposé de l’aspiration, ils ont plutôt tendance à éloigner les débris, et au final, l’efficacité reste toujours très réduite. Dommage.
Il y a un point où les Beatbot font la différence par rapport au reste du marché : c’est la récupération. Si la concurrence sait désormais monter en surface, elle ne le fait pas comme Beatbot. Ailleurs, vous auriez un robot qui utilise sa propulsion pour remonter, mais quand la batterie sera vide, le robot va très vite redescendre sous l’eau, car il reste rempli d’eau. Donc c’est aussi très lourd à remonter. Chez Beatbot, le robot remonte et se vide doucement. Finalement, le Sora 70 peut rester longtemps hors de l’eau à vous attendre quand le ménage est fini, mais en plus, étant donné qu’il a vidé une bonne partie de l’eau qu’il contenait, il est assez léger à porter. Certes, ses 10 kg à vide ne le rendent pas léger, mais il pèse à peine plus en sortie de piscine : une vraie différence au quotidien.
Concernant le mode Eco, où le robot reste dans la piscine et nettoie à intervalles réguliers, c’est un mode vraiment pratique, mais on aurait aimé qu’il soit personnalisable : ici c’est 45min par nettoyage, toutes les 48h. Certains robots proposent désormais de choisir le jour et l’heure de fonctionnement et la durée de nettoyage. C’est une évolution que l’on espère voir arriver prochainement chez Beatbot.
Du côté de l’autonomie, comme d’habitude chez Beatbot, on en a pour son argent (les 5 heures annoncées sont là), et sauf si vous possédez une piscine olympique ou souhaitez un nettoyage pendant des heures, la batterie peut tenir pour plusieurs nettoyages, ce qui est pratique pour le mode Eco.
Beatbot Sora 70 : l’avis de Clubic
Le Beatbot Sora 70 confirme le savoir-faire de la marque, et le fait avec un argument de poids : un tarif bien plus accessible que ses aînés, sans sacrifier l'essentiel. Panier 6 litres, récupération en surface bien pensée, autonomie confortable : sur les points qui comptent au quotidien, le robot tient ses promesses.
On regrettera simplement un mode surface encore trop gadget, un connecteur de charge un peu rudimentaire, et un filtre micrométrique relégué en option payante. Des concessions assumées pour tenir le prix, mais qui méritent d'être connues avant l'achat.
Le Sora 70 ne prétend pas révolutionner la piscine. Il fait mieux : il nettoie efficacement, tient la distance, et sort de l'eau tout seul. Pour un robot de cette gamme, c'est déjà beaucoup.
- Nettoyage fonds parois ligne d'eau et surface pour un prix agressif
- Panier 6 litres très pratique
- Récupération en surface bien pensée
- Autonomie confortable
- Panier de microfiltration en option
- Mode surface pas très efficace
- Poids un chouïa élevé
Fiche technique Beatbot Sora 70
Résumé
|Type de nettoyage
|Fond & parois
|Surface de nettoyage
|300m²
|Débit d'aspiration
|26 m³/h
|Filtration
|Panier de 6L
Caractéristique
|Type de nettoyage
|Fond & parois
|Surface de nettoyage
|300m²
|Durée du cycle
|5h
|Débit d'aspiration
|26 m³/h
|Filtration
|Panier de 6L
|Alimentation
|Batterie
|Autonomie
|5h
|Temps de charge
|3h
Dimension
|Longueur
|434mm
|Largeur
|430mm
|Hauteur
|285mm
|Poids
|10.5kg