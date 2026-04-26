Depuis quelques années, les piscines compactes connaissent un succès fulgurant. Faciles à installer, souvent sans autorisation particulière, elles garantissent une véritable oasis de fraîcheur dans les jardins les plus modestes. Les bassins de moins de 10 m², comme les modèles hors-sol ou semi-enterrés, ont conquis les foyers urbains et périurbains, mais ils posent aussi une question pratique à leurs propriétaires : comment les entretenir efficacement ?
- Très simple à manier (avec une perche télescopique de 2,5m fournie)
- L'aspiration efficace et l'autonomie
- Le nettoyage des filtres en 1 minute chrono
- Le mode "eau peu profonde"
- L'aspiration se limite au fond
- Pas de brosse fournie...
Les robots de nettoyage, souvent conçus pour de grandes piscines, ne sont pas toujours adaptés à ces volumes restreints. Trop volumineux, trop puissants ou simplement peu maniables dans un espace réduit (qui plus est généralement rempli de marches), ils trouvent ici leurs limites. C’est là qu’interviennent les aspirateurs à main, plus légers, plus simples et bien suffisants pour leur nettoyage. Parmi eux, le nouvel Aiper Pilot X1 ambitionne de devenir le nouvel allié des petits bassins.
Unboxing et premières impressions
Dès le déballage, l’Aiper Pilot X1 inspire confiance. Le design évoque clairement celui d’un aspirateur balai sans fil, avec la promesse d’une expérience simple et forcément familière. La qualité perçue est bonne, avec des plastiques solides et des finitions propres.
L’appareil est livré avec une perche télescopique (de 2,5m) très appréciable : un vrai atout pour les piscines compactes, souvent limitées à 1,20 ou 1,50 m de profondeur. Le corps de l’aspirateur ne nécessite aucun montage particulier, il suffit de venir enclencher la perche dans l’embout dédié, et l’ensemble reste étonnamment équilibré une fois monté.
À l’intérieur du compartiment principal, on découvre le filtre à panier de 360 µm, accompagné de deux filtres en coton ultrafins (100 µm), à installer comme une chaussette sur le panier principal. Ce système de double filtration permet de retenir à la fois les débris classiques (feuilles, insectes, sable) et les impuretés plus fines, souvent difficiles à capturer.
Une utilisation simple et agréable (et franchement satisfaisante)
Premier bon point : la mise en route est immédiate. Il suffit d’immerger l’appareil, d’appuyer sur le bouton d’alimentation, et l’aspirateur se met en marche. Aucun câble, aucun tuyau : la liberté est totale. Par défaut, c’est le mode « fond » (on y reviendra) qui se met en route au démarrage, après avoir pressé durant quelques secondes le bouton d’allumage.
Sur une piscine de moins de 10 m², l’efficacité est au rendez-vous. L’Aiper Pilot X1 aspire (à raison de 80L/min) sans difficulté les feuilles mortes, poussières, insectes et petits grains de sable.
Sur certaines zones, notamment lorsque les saletés sont bien collées au fond, il faut parfois repositionner légèrement la tête ou effectuer plusieurs passages. Rien d’anormal pour ce type de produit.
La perche offre une bonne maniabilité, et le poids contenu de l’appareil (un peu plus de 3 kg) permet de le manipuler sans fatigue. L’équilibre sous l’eau est correct, même si la tête pourrait bénéficier d’un léger lest supplémentaire pour rester parfaitement plaquée sur le fond.
Mode “zones peu profondes” et nettoyage des filtres
Bonne surprise : le Pilot X1 dispose d’un mode dédié pour le nettoyage des marches, à condition d’avoir environ 20 cm d’eau. Pratique pour les mini piscines équipées d’un petit escalier et/ou d’une petite plage. Dans ce cas, l’aspiration reste efficace, et la petite tête permet d’accéder sans peine aux angles et aux zones où les débris ont tendance à s’accumuler.
C’est un atout non négligeable, notamment pour les piscines à fond plat avec escalier intégré, souvent les plus sujettes aux dépôts de sable et poussières fines. Pour activer ce mode dédié, une petite pression sur le bouton d’alimentation lorsque l’aspirateur est déjà en route, et lorsque le voyant affiche une lumière verte, le mode est activé. Une simple pression permet de revenir au mode d’aspiration standard.
Outre l’aspiration elle-même, le nettoyage du filtre est sans doute l’un des points les plus satisfaisants de l’appareil. Une fois la séance terminée, il suffit d’ouvrir le capot, de vider l’eau, de retirer le panier filtrant et de retirer la chaussette ultrafine, puis de rincer le tout à l’eau claire. En quelques instants à peine, l’appareil est prêt à repartir.
Cette simplicité est un vrai plus par rapport à certains aspirateurs concurrents où le démontage s’avère laborieux. Ici, pas besoin d’outils, ni de pièces fragiles à manipuler.
Autonomie et recharge : le juste équilibre
Aiper annonce 45 minutes d’autonomie, un chiffre que nos tests confirment globalement. Sur un petit bassin, cela suffit largement pour un double nettoyage complet du fond et des marches.
Vers la fin du cycle, on perçoit effectivement une légère baisse de puissance, mais sans que cela empêche de terminer le travail.
La recharge complète en 2h30 se fait via un câble fourni, très pratique, qui assure une connexion sûre sans risque d’humidité. Une LED indique l’état de charge, un détail toujours bienvenu.
Quelques bémols toutefois
Tout n’est pas parfait pour autant. L’Aiper Pilot X1 se limite au nettoyage du fond, et ne propose ni brosse, ni embout spécifique pour les parois, ni même pour la ligne d’eau. Sur les petites piscines, cela reste acceptable, mais une brosse fournie d’origine aurait été un vrai plus, notamment pour décrocher les dépôts plus tenaces.
Autre point à signaler : les filtres de rechange ne sont pas encore disponibles à la vente sur le site officiel d’Aiper. Espérons qu’ils le soient rapidement, car les filtres ultrafins, bien que lavables, auront forcément une durée de vie limitée avec un usage régulier. Certes, on pourra toujours utiliser une chaussette ou autre, mais on espère pouvoir mettre la main sur les accessoires officiels rapidement, sachant que la crépine (elle aussi interchangeable) n’est pas disponible non plus.
Après quelques semaines d’utilisation, le verdict est simple, l’Aiper Pilot X1 remplit parfaitement son rôle : il offre une solution simple, autonome et très efficace pour l’entretien des petits bassins où les robots classiques ne peuvent pas vraiment trouver leur place.
On apprécie son ergonomie bien pensée, son entretien minimaliste et son autonomie suffisante pour un nettoyage complet sans stress. Certes, il manque quelques accessoires pour en faire un produit plus polyvalent, mais pour une piscine de moins de 10 m², le rapport efficacité / confort d’utilisation est tout simplement excellent.
Aiper Pilot X1, l’avis de Clubic
L’Aiper Pilot X1 n’a pas vocation à remplacer un robot haut de gamme, mais il coche toutes les cases pour les propriétaires de petits bassins hors-sol ou enterrés qui cherchent une solution simple et rapide. Bien conçu, agréable à utiliser et facile à entretenir, il s’impose comme un outil à la fois malin et pertinent dans un marché où la compacité devient un vrai argument.
Et s’il reste quelques détails à peaufiner (brosse, accessoires disponibles…), Aiper signe ici une belle réussite pratique, qui constitue un compagnon idéal en particulier pour les bassins de moins de 10 m2, mais aussi une très bonne solution d’appoint pour les piscines classiques.
- Très simple à manier (avec une perche télescopique de 2,5m fournie)
- L'aspiration efficace et l'autonomie
- Le nettoyage des filtres en 1 minute chrono
- Le mode "eau peu profonde"
- L'aspiration se limite au fond
- Pas de brosse fournie...