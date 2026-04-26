Sur une piscine de moins de 10 m², l’efficacité est au rendez-vous. L’Aiper Pilot X1 aspire (à raison de 80L/min) sans difficulté les feuilles mortes, poussières, insectes et petits grains de sable.

Sur certaines zones, notamment lorsque les saletés sont bien collées au fond, il faut parfois repositionner légèrement la tête ou effectuer plusieurs passages. Rien d’anormal pour ce type de produit.