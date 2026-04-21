L'arrivée du Flow 2, seulement quelques mois après la sortie du premier modèle (disponible depuis le mois de septembre 2025) peut sembler précipitée. Comme nous l'expliquaient les responsables de la marque à l'occasion du CES 2026 de Las Vegas, Narwal tient aujourd'hui à aligner les dates de sortie de ses appareils et d'éviter les décalages entre la Chine et le reste du monde.

Si peu de temps sépare ces aspirateurs et que leur concept reste identique, les différences sont assez nombreuses. Nouveau design, bien plus affirmé, mais aussi des nouveautés matérielles et logicielles pour offrir en même temps plus de puissance d'aspiration et de lavage, et d'intelligence pour les déplacements dans la maison.