Quelques mois après le lancement du Narwal Flow, le constructeur présente la version 2 de son aspirateur robot haut de gamme. Le rouleau serpillère est toujours en place, mais Narwal s'est appliqué à améliorer la plupart de ses caractéristiques. Le Flow 2 est-il une simple mise à jour ou une vraie nouveauté pour cette année 2026 ? J'ai testé l'aspirateur durant trois semaines afin d'en avoir le cœur net.
- Puissance d'aspiration et de lavage
- Excellente navigation et mode Freo (IA)
- Design compact et finitions premium
- Un robot très autonome
- Auto-nettoyage du rouleau à 100°C
- Consommation d'eau importante
- Localisation logicielle indigne du tarif
- Temps de charge complet un peu long
L'arrivée du Flow 2, seulement quelques mois après la sortie du premier modèle (disponible depuis le mois de septembre 2025) peut sembler précipitée. Comme nous l'expliquaient les responsables de la marque à l'occasion du CES 2026 de Las Vegas, Narwal tient aujourd'hui à aligner les dates de sortie de ses appareils et d'éviter les décalages entre la Chine et le reste du monde.
Si peu de temps sépare ces aspirateurs et que leur concept reste identique, les différences sont assez nombreuses. Nouveau design, bien plus affirmé, mais aussi des nouveautés matérielles et logicielles pour offrir en même temps plus de puissance d'aspiration et de lavage, et d'intelligence pour les déplacements dans la maison.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : une station qui a de l'allure dans le salon
La station d'accueil du Narwal Flow 2 bénéficie d'un ravalement de façade complet. Pour cette nouvelle version, les designers de la marque ont eu les coudées un peu plus franches, et proposent un appareil aux lignes plus droites et affirmées. L'avant est recouvert d'une plaque de verre dépoli du plus bel effet, et accompagné d'un éclairage LED qui donne une indication visuelle sur l'état du robot aspirateur (bleu quand l'appareil se recharge en eau, jaune pour la recharge…). Celui-ci peut se couper en activant le mode « Ne pas déranger » dans l'application pour éviter d'éclairer la pièce au beau milieu de la nuit.
Ce nouveau design tranche avec les habitudes de Narwal, et si le Flow premier du nom n'était pas vilain, ce modèle, qui se rapproche d'un Roborock Saros 20, fait plus premium et justifie un peu plus son tarif, proche des 1 300 euros à son lancement. La station du Narwal Flow 2 est aussi compacte, et se place plus facilement dans un logement de taille moyenne. C'est très appréciable, tant les constructeurs ont tendance ces derniers mois à proposer des appareils de plus en plus massifs. À noter que le Narwal Flow 2 se décline dans une version à brancher directement sur l'arrivée et la sortie d'eau de la maison. La station est plus compacte, plus autonome et peut être encastrée.
Comme l'avant de la station est une plaque soudée à l'ensemble, le sac à poussières est accessible en retirant les larges réservoirs d'eau (5 L pour le bac d'eau propre), via une trappe située en dessous. C'est aussi sous les bacs que l'on trouve le contenant pour la solution détergente, fournie dans le pack. Le Narwal Flow 2 ajoute à l'eau propre quelques gouttes de solution avant chaque démarrage.
Le robot, par contre, n'a pas subi de grandes transformations. Il est toujours un peu épais, avec 9,5 cm d'épaisseur, la faute au système de lavage par rouleau et à la présence d'un réservoir d'eau intégré à l'appareil qui irrigue la serpillère. Le rouleau, d'ailleurs, reste très large et plat pour couvrir une plus grande surface lors du passage. C'est une particularité de la gamme Flow par rapport à la concurrence.
La brosse principale est bien plus classique, avec un mix poils en nylon et caoutchouc pour récupérer les déchets, et une brosse latérale incurvée pour les poussières environnantes.
Performances de nettoyage : une belle montée en gamme
Le Narwal Flow 2 propose une puissance de 31 000 Pa, contre 22 000 Pa pour le précédent modèle. La marque a bien fait évoluer son aspirateur robot premium, qui applique en outre une pression de 12N lors du lavage humide des sols afin de retirer les tâches sur les carrelages ou parquets.
Concernant l'aspiration, je n'ai rien à redire ou presque quant aux performances de ce nouveau modèle. Le premier Narwal Flow m'avait convaincu, et sans surprise le Flow 2 fait mieux avec une excellente récupération des déchets. Les poussières et les poils fins sont avalés immédiatement au premier passage, mais le robot aspirateur n'a aucune difficulté à dégager les cheveux ou les miettes. L'appareil est plutôt silencieux dans son mode de fonctionnement normal, avec un bruit mesuré de 55 dB. En mode Freo, le mode de nettoyage assisté par IA, il n'est pas rare d'entendre le moteur un peu plus pour dégager une zone jugée plus sale par les différents capteurs de l'appareil.
Sur les tapis, il y a aussi du mieux. Le premier Narwal Flow m'avait un peu déçu, avec une récupération sommaire des déchets. Le Flow 2 améliore le traitement de ces zones, avec un résultat bien plus visible à l'œil nu, et une vraie aspiration des poussières incrustées dans les fibres.
Passons au lavage des sols. La nouveauté cette année, c'est la chauffe instantanée de l'eau à 60 °C juste avant son injection sur le rouleau, contre 45 °C sur le modèle précédent. Ce système permet d'attaquer les taches avec une eau toujours chaude sans pour autant devoir chauffer l'intégralité du bac de 5 litres de la station. L'aspirateur robot fait du très bon travail sur les traces légères, et réussit à rapidement les éliminer en un seul passage, même le long des murs, le rouleau étant extensible.
Sur les traces plus profondes, c'est toujours un peu plus compliqué. Même si le rouleau est imposant, et la force appliquée est grande, le Flow 2 ne peut rien faire face à une sauce au sol depuis deux jours, même s'il se débrouille un peu mieux que les serpillères rotatives. Par contre, sur une tache de café assez fraiche, ou un accident récent, l'appareil peut agir efficacement pour dégager le liquide au sol en quelques passages, et sans laisser de traces grâce au détergent intégré. À l'eau claire, c'est une autre histoire.
Petite ombre au tableau toutefois : la consommation d'eau du Narwal Flow 2 est importante. Lors de mes tests, deux cycles complets sur mon rez-de-chaussée de 45 m² ont suffi à drainer les 5 litres du bac d'eau propre. Si votre surface dépasse les 80 m², attendez-vous à devoir ravitailler la machine après chaque passage intensif. C'est le revers de la médaille du rouleau serpillère qui, contrairement à des patins rotatifs plus économes, nécessite une irrigation constante pour rester efficace et propre durant tout le cycle.
Navigation : un modèle du genre et une IA vraiment pertinente
Le Narwal Flow 2 bénéficie d'une double caméra RGB 1080p, couvrant un angle de 136° et se rapprochant de la vision humaine pour détecter les objets et obstacles sur sa route. Sous le capot, l'aspirateur robot dispose d'une puce IA dédiée pour la reconnaissance des objets, la détection des zones sales et la navigation dans le logement.
Cette débauche de technologie s'avère payante une fois le robot aspirateur au sol. La cartographie de ma surface de vie, d'environ 45 m², a été effectuée en cinq minutes montre en main. Sur l'application, la carte est précise et de qualité. Les gros meubles et les tapis ont été correctement identifiés, ainsi que les différentes pièces. Pour ajuster, il sera nécessaire d'en passer par l'application mobile, notamment si, comme moi, vous avez un espace ouvert, qui rend l'identification des pièces plus difficile.
Les déplacements du Narwal Flow 2 dans la maison sont à la fois rapides et affirmés. Une heure suffit à l'appareil pour faire le tour de la maison et d'en assurer le nettoyage. Par rapport au premier modèle, le Flow 2 est plus franc, n'hésite pas à se rapprocher d'une touffe de poils ou d'un petit objet, et couvre plus de surface lors du nettoyage. Sur ce point, le Flow 2 se rapproche d'un DJI Romo P, la référence de notre sélection.
Le mode Freo est aussi sensiblement amélioré depuis l'an passé. L'appareil identifie rapidement les zones sales et applique une stratégie de nettoyage différente en fonction des pièces. Ma cuisine est ainsi lavée à grande eau et dans le menu, tandis que mon salon est entretenu plus rapidement. La capacité d'analyse et de décision de l'appareil est excellente, je n'hésite donc plus à laisser l'aspirateur prendre la main sur le nettoyage et à oublier les commandes manuelles, toujours disponibles mais bien plus accessoires.
La reconnaissance des objets fonctionne très bien. L'appareil peut identifier 300 types d'objets, comme des chaussures, des jouets ou encore des câbles, et d'autres seront ajoutés au fil des mises à jour qui rythmeront son cycle de vie. Bon, tout n'est pas parfait. L'appareil parfois s'embrouille et identifie une gamelle comme un portefeuille, ou la lanière d'un sac comme un smartphone. Ce n'est pas réellement gênant à l'usage, mais le système reste perfectible. Narwal annonce un traitement local des données recueillies par son aspirateur robot, certifié TÜV. Lorsque le robot est incapable d'analyser un objet, les images sont alors envoyées sur les serveurs de la marque, une option désactivable dans les paramètres de l'appareil pour garantir la confidentialité de ses données.
Le Narwal Flow 2 propose enfin deux modes distincts. L'un pour les animaux de compagnie où l'appareil s'activera plus efficacement autour des zones préférées de nos compagnons à quatre pattes. L'aspirateur robot a rapidement reconnu le panier ou la gamelle de mon chien, et active une aspiration puissante à leur approche. L'autre est pensé pour les bébés, et permettra au robot aspirateur de passer en mode silencieux à l'approche d'un berceau ou de la chambre du petit pour ne pas le réveiller.
Logiciel : une app solide, mais qui manque de soin
L'application Narwal n'a pas évolué depuis la sortie du Flow, et c'est à la fois un avantage et un inconvénient.
Un avantage car l'expérience proposée par le constructeur est solide. L'interface est plaisante, complète sans être trop chargée, et avec la présence des options les plus utiles sur la page d'accueil. On peut obtenir une vue de la carte en 3D (même si je n'ai pas encore bien compris l'intérêt d'un tel mode, mis à part mettre en avant la qualité des capteurs et de la cartogaphie), des options pour personnaliser le fonctionnement du robot, et la gestion de l'entretien.
Un inconvénient aussi car les équipes de Narwal n'ont toujours pas pensé à améliorer la localisation. À chaque page ou presque, on retrouve une traduction hasardeuse, des expressions incorrectes ou bizarres ( « serpillage », « animaux adorables »… ). Ce n'est pas digne d'un appareil haut de gamme et vendu, je le rappelle, près de 1 300 €, prix catalogue. Ce n'est pas dramatique non plus, mais à ce tarif, on attend l'excellence, et cela passe aussi par la traduction.
Autonomie et entretien : un robot aspirateur longue durée
Le Narwal Flow embarque une batterie de 7 000 mAh (un peu plus grosse que ses petits camarades) et peut couvrir en théorie une surface de 289 m2 en continu selon les données communiquées par la marque.
De notre côté, le robot aspirateur a perdu environ 40 % de batterie lors d'un cycle de nettoyage complet (aspiration + lavage en mode Freo avec utilisation de l'IA) pour environ une heure de travail. On peut donc estimer que l'appareil peut tenir trois heures sur une seule charge. Dommage que la marque n'ait pas intégré de système de recharge rapide, avec près de quatre heures nécessaires au remplissage complet de la batterie. C'est aujourd'hui un peu long face à un Ecovacs X11 OmniCyclone, qui demande une heure de moins. Comme les autres, le Narwal Flow 2 dispose d'un système de reprise automatique en cas d'interruption du cycle de nettoyage.
Pour l'entretien, Narwal propose un système assez simple pour retirer le rouleau serpillère de son logement, avant un nettoyage à la main. Le système de nettoyage intelligent est très réussi, avec un lavage du patin à une température de 100 °C, puis un séchage complet durant plusieurs heures. Le séchage est d'ailleurs assez discret lorsque la station est placée dans un coin de la pièce.
Narwal Flow 2 : l'avis de Clubic
Le Narwal Flow 2 ne change pas radicalement la recette, et c’est précisément ce qui le rend si redoutable. En peaufinant une formule déjà singulière, le constructeur livre un appareil qui ne se contente plus d'être une alternative originale : il s'impose comme une référence du secteur. Si cette génération ne réinvente pas la roue, elle gomme les défauts de jeunesse de son prédécesseur grâce à une intelligence de bord enfin mature.
Car derrière l'évolution esthétique, c'est surtout le « cerveau » de la machine qui impressionne. Sa capacité à analyser l'environnement, à identifier les obstacles avec précision et à ajuster sa stratégie en temps réel transforme l'expérience. Le robot ne se contente plus de passer l'aspirateur, il maîtrise l'espace. Couplé à un système de lavage par rouleau toujours aussi efficace, il offre une tranquillité d'esprit que peu de concurrents atteignent.
Certes, on peut pester contre une localisation logicielle hasardeuse ou une consommation d'eau élevée. Mais à l'usage, ces bémols pèsent peu face à la pertinence de ses décisions. Le Narwal Flow 2 n’est pas juste un modèle « un peu plus puissant » : c’est un robot ultra-premium qui assume son prix en offrant un nettoyage sans faille et une autonomie de réflexion exemplaire. Pour qui cherche l'alliance parfaite du style et de l'intelligence, c'est le choix de raison en 2026.
- Puissance d'aspiration et de lavage
- Excellente navigation et mode Freo (IA)
- Design compact et finitions premium
- Un robot très autonome
- Auto-nettoyage du rouleau à 100°C
- Consommation d'eau importante
- Localisation logicielle indigne du tarif
- Temps de charge complet un peu long
Fiche technique Narwal Flow 2
Résumé
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Capacité du bac à poussière
|2.5l
|Capacité du bac à eau
|5l
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|55dB
|Autonomie
|3h
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Avec bras articulé
|Non
Nettoyage
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|31 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|2.5l
|Capacité du bac à eau
|5l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|55dB
|Autonomie
|3h
|Capacité de la batterie
|7 000 mAh
|Batterie amovible
|Non
Navigation
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Modes de parcours
|Navigation en S, Murs vers le centre
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|95mm
|Largeur
|363.5mm
|Poids
|5kg
|Forme du robot
|Disque