Chaque pièce n’a pas les mêmes besoins de lavage. Pourquoi donc ne pas changer de serpillières en conséquence ? C’est le constat de Mova, qui propose avec le Mobius 60 un nouveau modèle équipé de trois jeux de lavettes pour un lavage personnalisé de votre maison. Réelle innovation, ou simple gadget ?
- Performances d'aspiration et de lavage excellentes
- Système d'entretien autonome très bien pensé
- Serpillère extensible et forte pression au sol pour un lavage efficace
- Capteur LiDAR rétractable et navigation fluide dans la maison
- Franchissement des seuils jusqu'à 8 cm, une rareté sur le marché
- Station très imposante, peu adaptée aux petits espaces
- Système à trois serpillères efficace mais pas indispensable
- Trop prudent à l'approche des tapis, laisse une bande sale sur les bords
- Quelques soucis de connexion récurrents avec l'application
Depuis son lancement sur le marché européen en tant que marque indépendante il y a un peu moins de deux ans, Mova n’a de cesse de proposer de nouvelles solutions pour le nettoyage de la maison. La marque joue la carte de l’innovation en continu pour capter un public amateur de nouvelles technologies et prêt à tester de nouvelles idées.
Le Mova Mobius 60 en est le parfait exemple. Plutôt que de proposer un nouvel aspirateur robot laveur, la marque propose un nouveau concept avec une nouvelle base équipée de trois jeux de serpillières. L’objectif ? Laver plus efficacement chaque pièce du domicile, avec des mops adaptées aux taches de la cuisine, ou plutôt conçues pour éponger l’eau dans la salle de bains. J’ai testé ce Mobius 60 durant un mois pour voir si ce nouvel aspirateur, très différent des autres, valait l’investissement et la place requise dans mon salon.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : une station massive et élégante, qui demande un peu d’espace
Il y a quelques semaines, j’avais souligné à quel point j’avais apprécié le Narwal Flow 2 pour son aspect compact, avec une station aux dimensions contenues. Changement total de braquet ici puisque le Mobius 60 est, avec le 3i S10 Ultra, l’un des aspirateurs robots les plus imposants qu’il m’ait été donné de tester pour Clubic. La station mesure presque 60 cm de haut, pour 46,7 cm de large. L’appareil ne s’adresse évidemment pas à ceux qui habitent dans un studio ou un petit appartement parisien, mais aux propriétaires ou locataires d’une maison, qui auront assez de place pour trouver un espace au Mobius 60. D’apparence, ce nouvel aspirateur robot est plutôt joli à regarder. La marque nous avait présenté ce modèle dans une version préliminaire, avec une porte transparente qui laissait apparaître les serpillières. C’était inesthétique, et les designers sont revenus à la raison avec une porte noire opaque et brillante qui fait son petit effet au cœur du salon.
À l’intérieur de la porte, on retrouve les trois jeux de serpillières, installés dans un ordre précis. Les rouges sont dédiées au nettoyage des taches incrustées sur le sol dans les pièces à vivre, les jaunes sont à conseiller sur les sols délicats, comme les parquets, et enfin les bleues sont taillées pour éponger de l’eau dans la salle de bain ou dans les toilettes.
On retrouve également deux bacs d’eau, propre et sale, d’environ 4L, ainsi qu’un sac de récupération des poussières d’une contenance de 3,5L, soit environ un mois de nettoyage quotidien. Un emplacement pour les deux détergents fournis avec l’aspirateur est également présent. L’aspirateur robot est plus classique, et ressemble beaucoup au V50 Ultra Complete que nous avions chroniqué il y a quelques mois. Il partage notamment son capteur LiDAR rétractable, pour passer sous les surfaces basses, une brosse et une serpillière extensible, et un système de navigation combinant laser et caméra pour la détection et l’évitement des obstacles. Le système de doubles brosses principales aussi est identique. Mova fait évoluer sa station, mais conserve une base déjà éprouvée.
Performances de nettoyage : un robot aspirateur efficace, à défaut d’être révolutionnaire
Le Mova Mobius 60 est un modèle haut de gamme, et cela se ressent sur la fiche technique. Il embarque un moteur de 30 000 Pa, avec quatre niveaux d’aspiration paramétrables dans l’application mobile.
Sur des sols peu sales, comme dans des zones plus chargées en déchets (amas de poussières, miettes, poils d’animaux…), le Mobius 60 fait tout simplement des merveilles. En un simple passage, l’aspirateur réussit à récupérer la quasi-intégralité des saletés présentes devant lui. Les deux brosses principales anti-enchevêtrement fonctionnent tout aussi bien pour traiter les déchets textiles et éviter le bourrage. Sur les tapis aussi, le Mova fait très bonne impression avec une récupération en profondeur des poussières. Une fois sur le tapis, un clapet se baisse pour créer un espace semi-étanche selon les mots du constructeur, qui permet une meilleure récupération des détritus. Le résultat est visible après le passage.
Je ne suis pas vraiment étonné des bonnes performances d’aspiration de ce nouveau Mova, très similaires au V50 Ultra Complete, donc venons-en au nettoyage humide des sols, la vraie nouveauté de ce modèle. Et ce système à trois jeux de serpillières me laisse perplexe.
Point positif : le lavage est excellent partout où le robot se déplace. Les serpillières rouges, utilisées pour les pièces à vivre, dégagent les traces rapidement. Seules les taches de sauce tomate, très incrustées, peuvent montrer un peu de résistance et nécessitent un deuxième passage. Toutefois, on repassera sur l’argument des serpillières gardant la chaleur après le nettoyage à 100 °C opéré par la station. Une fois sur le sol, les patins sont froids. Les modèles bleus sont plus adaptés pour les pièces d’eau et effectivement épongent rapidement les projections. N’ayant pas de parquet ou de sols fragiles, j’aurais bien du mal à donner un avis sur le dernier jeu de serpillières. L’ajout automatique de solution détergente est toujours le point fort des modèles Mova. Le constructeur fournit un produit somme toute classique, et une solution destinée aux propriétaires d’animaux, plus odorante pour donner un parfum un peu fleuri au sol de la maison. Il suffit de remplir les réservoirs et de laisser le robot s’occuper de l’ajout. Les quantités sont assez mesurées à chaque lavage. Après un mois d’utilisation, je n’ai pas eu besoin d’y revenir, et le niveau des produits est toujours assez haut.
Avec sa serpillière extensible et une forte pression appliquée sur le sol, le Mobius 60 est un excellent laveur de sols. Je n’ai rencontré aucun problème, sauf quelques zones non traitées, mais cela a plus à voir avec la navigation de l’appareil.La procédure de changement de serpillière me pose davantage question. Dans les faits, le procédé est parfaitement maîtrisé. Le robot entre dans la station, ses serpillières sont retirées, puis l’aspirateur sort le temps qu’une plaque installée dans la porte les récupère, les range, puis saisit le nouveau jeu de lavettes. L’opération prend environ cinq minutes, nettoyage des serpillières inclus, ça ne ralentit pas vraiment le temps de nettoyage de la maison. Par contre, les serpillières utilisées au début du nettoyage ne profitent pas du séchage à l’eau chaude. Elles sont simplement redéposées à leur emplacement dans la station et sécheront à l’air libre.
Navigation : un robot rapide qui se déplace aisément dans l’espace
Pour cartographier l’espace avant le premier démarrage, et à chaque cycle de nettoyage, le Mova Mobius 60 mise sur un capteur LiDAR rétractable qui analyse la composition des pièces et la superficie de la maison. Il est aidé par une caméra avant, qui est utilisée pour la reconnaissance des objets au sol.
Une fois lancé, l’appareil se déplace facilement dans la maison, aborde correctement les pièces en commençant par les bords avant de s’occuper du centre. Classique, mais efficace. Il dispose aussi de deux pieds motorisés pour franchir des seuils jusqu’à 8 cm. Concrètement, le robot est capable d’atteindre mon cellier, séparé de la maison par une petite marche, sans aucune difficulté, ce que d’autres modèles récents sont incapables de franchir.La détection des objets est très bonne, mais pas infaillible. La plupart du temps l’appareil est suffisamment intelligent pour identifier correctement un câble ou une paire de chaussures, et les éviter soigneusement. Trop à mon goût d’ailleurs. Le Mobius 60 se révèle bien trop prudent à l’approche de mon tapis, et ne lave pas le bord, de peur de le mouiller. Après son passage, il reste toujours une bande de saleté qui l’entoure, et même en baissant la sensibilité de la détection dans les réglages, impossible de lui faire nettoyer plus près.
Un mode animaux de compagnie est aussi intégré, pour nettoyer plus intensivement les zones de vie de nos amis à quatre pattes, mais comme souvent, je trouve cette fonction gadget et sans grand intérêt. Le Mobius 60 n’a jamais fait grimper la puissance d’aspiration à l'approche du panier de mon chien et a continué son travail.
Tous les réglages sont à retrouver dans l’application Movahome, qui permet de modifier les cartes, d’ajouter des zones de nettoyage ou encore des meubles pour préciser l’organisation de chaque pièce à vivre et de chaque étage de la maison. Le logiciel est soigné, de mieux en mieux traduit même s’il reste quelques formulations hasardeuses. Je regrette davantage quelques soucis de connexion, qui m’ont obligé à supprimer, puis à ajouter à nouveau mon robot aspirateur, et ce malgré plusieurs mises à jour.
Entretien : un robot aspirateur autonome qui n’a presque pas besoin de vous
Le Mobius 60 est un robot adapté aux grandes maisons, et cela se ressent sur son autonomie. Il peut fonctionner pendant environ trois heures sans sourciller et travailler sur de larges surfaces sans avoir à faire le plein au beau milieu d'un cycle de nettoyage.
Le Mobius 60 est aussi un robot aspirateur qui veut absolument se faire oublier, et cela passe par l’entretien. L’appareil dispose d’un système de lavage des serpillières à 100°C, puis de séchage à l’air chaud pour retirer les saletés des serpillières après l’utilisation. Selon mes constatations, cela fonctionne avec des patins nettoyés en profondeur et sans mauvaises odeurs. Après trois semaines d’utilisation quotidienne, les choses se corsent et les jets d’eau ne sont pas aussi efficaces qu’un lavage à la lessive. Mova propose trois jeux de serpillières de rechange, le temps de nettoyer les précédentes ou si elles sont trop usées.
Concernant l’eau propre ou sale, le Mova Mobius 60 reste assez économe, et dans le cadre d’une utilisation trois jours par semaine, vous ne devrez vous occuper de remplir et de vider les bacs qu’une seule fois par semaine. L’application vous signale d’ailleurs lorsqu’il est temps de vous en occuper via une notification.
Du côté des brosses, elles sont facilement accessibles et malgré quelques passages délicats, aucun poil ne s’est retrouvé coincé dans le conduit d’aspiration. Le vidage automatique des poussières est puissant et le réservoir interne est totalement propre après l’opération.
Le Mova Mobius 60 est un excellent aspirateur robot laveur. Sur l'aspiration comme sur le lavage, le robot fait un travail remarquable, et l'autonomie du système dans son ensemble, entre vidage automatique, lavage des serpillères et ajout de détergent, en fait l'un des modèles les plus aboutis du marché. Pour ceux qui veulent un robot qui se fait vraiment oublier, il coche presque toutes les cases.
Le système à trois jeux de serpillères, lui, est plus difficile à défendre. Efficace sur le papier, il complique inutilement une expérience qui n'en avait pas besoin. L'utilisateur lambda ne verra pas vraiment la différence entre les différentes lavettes au quotidien, et la procédure de changement, aussi bien maîtrisée soit-elle, ajoute cinq minutes à chaque cycle. La démonstration technique est réussie, mais son utilité pose question.
Le Mobius 60 n'est pas une machine pour tout le monde. Sa station imposante demande de la place, son tarif demande de la conviction, et son concept demande un peu de curiosité. Pour un passionné de tech qui veut le meilleur de ce que les robots aspirateurs peuvent offrir aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Pour les autres, un modèle plus compact et moins ambitieux fera largement l'affaire.
- Performances d'aspiration et de lavage excellentes
- Système d'entretien autonome très bien pensé
- Serpillère extensible et forte pression au sol pour un lavage efficace
- Capteur LiDAR rétractable et navigation fluide dans la maison
- Franchissement des seuils jusqu'à 8 cm, une rareté sur le marché
- Station très imposante, peu adaptée aux petits espaces
- Système à trois serpillères efficace mais pas indispensable
- Trop prudent à l'approche des tapis, laisse une bande sale sur les bords
- Quelques soucis de connexion récurrents avec l'application
Fiche technique Mova Mobius 60
Résumé
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Capacité du bac à poussière
|3.2l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|70dB
|Autonomie
|150mn
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
Nettoyage
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|30 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|3.2l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|70dB
|Autonomie
|150mn
|Capacité de la batterie
|6400 mAh
|Temps de charge de la batterie
|4H
|Batterie amovible
|Non
Navigation
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Hauteur max
|8cm
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Modes de parcours
|Navigation en S, Murs vers le centre
Connectivité
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
Caractéristiques physiques
|Hauteur
|589mm
|Largeur
|467mm
|Poids
|19.7kg
|Forme du robot
|Disque