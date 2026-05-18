Je ne suis pas vraiment étonné des bonnes performances d’aspiration de ce nouveau Mova, très similaires au V50 Ultra Complete, donc venons-en au nettoyage humide des sols, la vraie nouveauté de ce modèle. Et ce système à trois jeux de serpillières me laisse perplexe.

Point positif : le lavage est excellent partout où le robot se déplace. Les serpillières rouges, utilisées pour les pièces à vivre, dégagent les traces rapidement. Seules les taches de sauce tomate, très incrustées, peuvent montrer un peu de résistance et nécessitent un deuxième passage. Toutefois, on repassera sur l’argument des serpillières gardant la chaleur après le nettoyage à 100 °C opéré par la station. Une fois sur le sol, les patins sont froids. Les modèles bleus sont plus adaptés pour les pièces d’eau et effectivement épongent rapidement les projections. N’ayant pas de parquet ou de sols fragiles, j’aurais bien du mal à donner un avis sur le dernier jeu de serpillières. L’ajout automatique de solution détergente est toujours le point fort des modèles Mova. Le constructeur fournit un produit somme toute classique, et une solution destinée aux propriétaires d’animaux, plus odorante pour donner un parfum un peu fleuri au sol de la maison. Il suffit de remplir les réservoirs et de laisser le robot s’occuper de l’ajout. Les quantités sont assez mesurées à chaque lavage. Après un mois d’utilisation, je n’ai pas eu besoin d’y revenir, et le niveau des produits est toujours assez haut.