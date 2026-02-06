Roborock n'avait pas que le Saros Rover à présenter lors du CES 2026. Bien évidemment, l'aspirateur robot muni de pieds a fait le show sur le stand de la marque (on est à Las Vegas après tout), mais celle-ci avait une collection de produits, certes moins bondissants et surprenants, mais plus concrets, à présenter, à commencer par le Roborock F25 ACE Pro, déjà disponible en France sur le site de la marque et dans les différentes enseignes.

Le F25 ACE, que j'avais testé il y a un an, était un excellent aspirateur laveur, parfaitement adapté aux besoins du grand public. Depuis, la marque chinoise a complexifié sa gamme avec de nouveaux F25, dont le modèle Ultra et son système de lavage vapeur. Entre les deux vient donc désormais s'intercaler le F25 ACE Pro, un nouveau modèle qui ne vient pas bousculer la ligne d'aspirateurs laveurs, mais l'enrichit avec une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante sur le papier, et quelques améliorations techniques. Il est temps pour moi de laver le sol pour voir ce qu'il a dans le ventre.