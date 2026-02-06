Après avoir revu sa gamme d'aspirateurs laveurs en profondeur en 2025 avec la sortie de la famille F25, Roborock franchit une nouvelle étape avec ce F25 ACE Pro. Principale nouveauté de cet appareil : la projection de mousse détergente pour un meilleur nettoyage des taches.
- Excellente maniabilité
- Une aspiration puissante
- Lavage des sols efficace
Roborock n'avait pas que le Saros Rover à présenter lors du CES 2026. Bien évidemment, l'aspirateur robot muni de pieds a fait le show sur le stand de la marque (on est à Las Vegas après tout), mais celle-ci avait une collection de produits, certes moins bondissants et surprenants, mais plus concrets, à présenter, à commencer par le Roborock F25 ACE Pro, déjà disponible en France sur le site de la marque et dans les différentes enseignes.
Le F25 ACE, que j'avais testé il y a un an, était un excellent aspirateur laveur, parfaitement adapté aux besoins du grand public. Depuis, la marque chinoise a complexifié sa gamme avec de nouveaux F25, dont le modèle Ultra et son système de lavage vapeur. Entre les deux vient donc désormais s'intercaler le F25 ACE Pro, un nouveau modèle qui ne vient pas bousculer la ligne d'aspirateurs laveurs, mais l'enrichit avec une nouvelle fonctionnalité plutôt intéressante sur le papier, et quelques améliorations techniques. Il est temps pour moi de laver le sol pour voir ce qu'il a dans le ventre.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication :
Les F25 se suivent et se ressemblent plus ou moins. Effet de gamme oblige, Roborock propose le même format, le même design, mais avec quelques évolutions notables.
En premier lieu, le réservoir d'eau propre passe sur cette version à 1 L tout rond, contre 740 mL sur le F25 ACE 2025. En théorie, l'aspirateur laveur devrait être plus endurant, et pouvoir supporter plusieurs nettoyages complets de ma maison avant d'être rempli, mais nous verrons un peu plus tard si cela se révèle exact. Le réservoir d'eau sale, quant à lui, ne change pas et possède toujours une capacité de 720 mL. Les déchets restent toujours séparés de l'eau croupie, et Roborock fournit toujours un accessoire pour le nettoyer sans toucher la saleté.
La vraie nouveauté visible, et qui justifie l'achat de ce modèle, c'est bien entendu son nouveau dispositif de projection de solution nettoyante. Le réservoir d'eau accueille un petit logement pour accueillir le détergent. Une bouteille est d'ailleurs fournie avec l'aspirateur laveur, il faudra ensuite en passer par le site web du constructeur pour en acheter de nouvelles.
Une buse à l'avant, sur la tête du balai, projette ainsi une mousse sur une tache ou une trace un peu trop collante afin de la dissoudre avant de passer la brosse dessus et la nettoyer une bonne fois pour toutes. La projection de mousse n'est pas automatique, il faut l'actionner manuellement en utilisant la gâchette présente sur le manche du balai.
Le F25 ACE Pro prend un peu d'embonpoint par rapport à son prédecesseur avec 5,1 kg contre 4,7 kg sur le F25 ACE. 400 grammes, ce n'est pas rien en main, mais Roborock sait équilibrer le poids de son appareil de la tête à la poignée. Même après plusieurs dizaines de minutes, l'appareil reste agréable en main, bien aidé il est vrai par son système d'assistance intelligente à la traction et à la poussée, qui accompagne le mouvement du poignet pour un nettoyage sans effort.
Dernier point : le F25 ACE Pro peut être placé à 180° pour aller aspirer et nettoyer sous les meubles. Une constante pour la ligne F25, et plus largement pour tous les aspirateurs laveurs sortis ces derniers mois, mais c'est toujours bon de le rappeler.
Roborock propose enfin avec l'application Roborock de contrôler, ou tout du moins de paramétrer, l'aspirateur laveur depuis son smartphone. On peut modifier les modes d'aspiration et de lavage, changer la langue des alertes vocales ou encore accéder à quelques paramètres. Comme souvent, il n'est vraiment pas indispensable d'installer le logiciel, les réglages étant disponibles via les boutons de contrôle de l'appareil. C'est davantage un logiciel compagnon, qui apporte un peu plus de confort pour les utilisateurs plus à l'aise avec la technologie.
Aspiration : un modèle plus puissant, et ça se voit
Si le Roborock F25 ACE Pro partage bon nombre de caractéristiques avec le F25 ACE, le constructeur se devait de proposer quelques mises à jour qui justifient le qualificatif Pro, et cela commence par la puissance. Ce nouveau modèle offre 25 000 Pa de puissance, contre 20 000 Pa pour le modèle 2025. Même le F25 Ultra ne fait pas aussi bien avec 22 000 Pa.
Si la différence ne saute pas forcément aux yeux au premier passage, c'est losque le sol de la maison est très sale que le gain de performances fait la différence. Sur la poussière habituelle, je n'ai pas remarqué de grand changement avec le F25 ACE, déjà très bon pour le nettoyage quotidien.
Sur de la terre, de l'herbe ou encore des poils, c'est là où le F25 ACE Pro montre sa supériorité avec une récupération immédiate des déchets au premier passage. Seuls les plus petits déchets peuvent nécessiter un second passage le temps d'être interceptés par la brosse rouleau.
Le mode Auto fonctionne très bien et reconnait immédiatement les différents types de déchets, en adaptant la puissance de l'aspirateur laveur en fonction de leur nombre. Un mode Eco, ainsi qu'un mode Max sont également disponibles depuis l'écran situé sur la poignée pour plus ou moins de puissance, si votre sol est très sale ou n'a besoin que d'un simple coup de frais.
Lavage de sols : une mousse pas si efficace que prévu
Venons-en enfin au lavage des sols, et plus précisément à l'efficacité de la projection de mousse. Roborock fournit donc une solution détergente qui, se transformant en mousse, est censée capturer la saleté tout en laissant une odeur parfumée sur le sol.
J'ai donc testé le F25 ACE Pro sur une tache de sauce vraiment incrustée sur le sol. Un appui sur la gâchette pour projeter la mousse dessus durant une dizaine de secondes (il faut appuyer assez fort pour que cela fonctionne, c'est perturbant au début), on laisse agir quelques instants puis on passe l'aspirateur dessus. Résultat des courses : mitigé. Oui, une grosse partie de la tâche est partie, mais pas complètement. Malgré le produit nettoyant, l'aspirateur laveur fait juste un peu mieux que son prédécesseur, équipé d'une solution détergente.
Si l'on oublie cette nouveauté pour ne se concentrer que sur le lavage des sols plus classique, le F25 ACE Pro est tout aussi bon qu'auparavant. Les taches partent rapidement, et même en mode Auto, sans avoir besoin de forcer le talent de l'aspirateur laveur. En mode Eco, même chose avec une récupération assez facile des traces et des taches fraiches (comme un peu de sauce ou de café tombé sur le carrelage quelques minutes auparavant).
L'aspirateur laveur possède enfin un dernier mode Éponge, pratique pour ramasser un liquide au sol sans lavage, comme une flaque d'eau ou d'huile.
Autonomie : le F25 ACE Pro tient la distance
Roborock a augmenté la capacité du réservoir d'eau propre d'environ 25 % par rapport aux autres F25, et cela se ressent immédiatement lors du nettoyage. Chez moi, il n'est plus impossible de laver deux ou trois fois le rez-de-chaussée en mode Auto sans avoir à remplir le réservoir d'eau. L'aspirateur laveur a plus de capacité, mais est aussi économe en eau, sauf en mode Max, le plus gourmand en énergie et en liquide. Même chose pour le réservoir d'eau sale, qui n'a pas forcément besoin d'être vidé après chaque lavage. Je vous le conseillerais tout de même pour éviter les mauvaises odeurs.
Pour l'autonomie, Roborock annonce une utilisation maximale de 60 minutes en mode Eco, j'ai pu tenir cinq minutes de plus avant que l'aspirateur laveur ne s'arrête. En mode Auto, le F25 ACE Pro est tout aussi endurant avec environ 40 minutes d'utilisation sur une seule charge, ce qui est suffisant pour un nettoyage complet d'une moyenne surface.
La charge reste lente, avec près de trois heures pour passer de 0 à 100%. C'est un peu long certes, mais dans la moyenne du secteur.
Entretien : un nettoyage à 95°C très efficace
Comme tout bon aspirateur laveur qui se respecte, le Roborock F25 ACE Pro est accompagnée d'une station de charge et d'entretien qui va nettoyer le rouleau brosse et le sécher durant plusieurs heures après le nettoyage de la maison.
Pour cette version Pro, Roborock propose un système de nettoyage et de séchage à 95°C, soit 5°C de plus que le modèle ACE de 2025. La différence est minime, et les résultats sur pièce le sont tout autant. Le Roborock F25 ACE Pro bénéficie d'un lavage de la brosse de grande qualité, qui récupère à la fois les déchets et les poils qui pourraient s'être incrustés dans ses fibres. On peut raisonnablement se reposer sur ce système durant 10 à 15 lavages avant de démonter la brosse pour un nettoyage plus intensif.
Les deux réservoirs d'eau sont très accessibles. Le constructeur livre l'habituelle brosse pour récupérer les poils stockés dans la partie supérieure du bac d'eau sale. Le filtre se retire facilement, et il est facile de le vider dans les toilettes sans toucher l'eau croupie. Même chose pour le démontage de la brosse, rapide et sans anicroches. Le Roborock F25 ACE Pro est parfaitement pensé pour un entretien rapide et régulier. Robrocok ne m'a jamais déçu sur ce point, ce n'est pas aujourd'hui que ça va commencer.
Le Roborock F25 ACE Pro s'inscrit dans la gamme nouvelle génération d'aspirateurs laveurs de la marque. À ce titre, ce modèle ne nous a pas surpris. On retrouve le très bon design de ses prédécesseurs, une puissance légèrement boostée qui permet d'aspirer plus efficacement dans les coins, et un système d'auto-nettoyage qui a largement fait ses preuves.
La seule nouveauté de ce modèle, c'est la présence d'un dispositif de projection de mousse pour les tâches tenaces. C'est efficace sur les traces fraiches, avec une dissolution de la saleté qui permet un nettoyage plus rapide. Sur les taches plus incrustées, le F25 ACE Pro ne fait pas de miracles, et le modèle Ultra et son système de projection de vapeur fait bien mieux.
Hormis cette très légère déception, le Roborock F25 ACE Pro mérite amplement son suffixe. C'est un excellent aspirateur, qui nettoie mieux les sols durs, et s'impose comme l'une des références de ce début d'année. La force tranquille en somme.
- Excellente maniabilité
- Une aspiration puissante
- Lavage des sols efficace
- Présence d'une solution détergente
- 40 minutes d'autonomie en mode Auto
- Entretien facile
- La mousse n'est pas efficace sur les traces très incrustées
- Gachette pour la mousse un peu dure
- Recharge un peu lente
- Un poids un peu élevé malgré tout
Fiche technique Roborock F25 Ace Pro
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|25000
|Capacité du réservoir
|1l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|60mn
|Puissance d'aspiration (Pascal)
|25000
|Capacité du réservoir
|1l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type de sol
|Carrelage, Parquet
|Nombre de vitesse
|4
|Mode Turbo
|Oui
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|60mn
|Temps de charge de la batterie
|3h
|Hauteur
|1,100mm
|Largeur
|265mm
|Profondeur
|250mm
|Poids
|5.1kg