L'univers de l'entretien des sols est en perpétuelle ébullition. Alors que Dyson continue de régner en maître sur l'imaginaire collectif, des challengers aux dents longues comme Tineco ne cessent d'innover. Après avoir conquis de nombreux foyers avec ses laveurs de sols, dont l'excellent Floor One S9 Artist et tenté l'aventure du tout-automatique avec la gamme Station, le constructeur revient aux fondamentaux avec le Pure One A90s en se focalisant sur la puissance brute et l'esthétique.

Ce modèle ne cache pas ses ambitions : il vise directement les ténors du secteur, comme le Dyson Gen5 Detect Absolute, en alignant des spécifications superlatives, comme une puissance d'aspiration de 270 AW, une brosse capable d'analyser son environnement et un éclairage LED vert. Mais derrière cette fiche technique de Formule 1 et ce design de vaisseau spatial, le A90s est-il agréable à utiliser au quotidien? Spoiler : c'est compliqué.