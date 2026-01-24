Avec le Pure One A90s, Tineco tente un pari audacieux : réinvestir le segment de l'aspirateur balai haut de gamme avec une puissance colossale de 270 Air Watts. Si son allure futuriste rappelant la célèbre Pontiac de Michael Knight et ses finitions irréprochables séduisent la rétine, ce monstre de technologie ne manque pas de diviser par son embonpoint et quelques choix ergonomiques discutables. Nous avons testé ce prétendant au trône pour voir si la puissance brute suffit à faire oublier l'aspect pratique.
- Puissance d'aspiration
- Design futuriste et ultra travaillé
- Système anti-emmêlement
- Tube pliable
- Qualité de finitions
- Poids excessif
- Encombrement du moteur et du manche
- Station sans vidage auto qui manque parfois de stabilité
- Tarif élevé
L'univers de l'entretien des sols est en perpétuelle ébullition. Alors que Dyson continue de régner en maître sur l'imaginaire collectif, des challengers aux dents longues comme Tineco ne cessent d'innover. Après avoir conquis de nombreux foyers avec ses laveurs de sols, dont l'excellent Floor One S9 Artist et tenté l'aventure du tout-automatique avec la gamme Station, le constructeur revient aux fondamentaux avec le Pure One A90s en se focalisant sur la puissance brute et l'esthétique.
Ce modèle ne cache pas ses ambitions : il vise directement les ténors du secteur, comme le Dyson Gen5 Detect Absolute, en alignant des spécifications superlatives, comme une puissance d'aspiration de 270 AW, une brosse capable d'analyser son environnement et un éclairage LED vert. Mais derrière cette fiche technique de Formule 1 et ce design de vaisseau spatial, le A90s est-il agréable à utiliser au quotidien? Spoiler : c'est compliqué.
Design et Ergonomie : Un style futuriste qui pèse lourd sur le bras
Dès la sortie du carton, le Tineco Pure One A90s impose le respect. La marque a soigné sa copie et livre un objet aux finitions exemplaires. Les plastiques sont denses, l'assemblage est précis, et les touches dorées confèrent à l'ensemble une élégance sobre qui tranche avec les couleurs parfois criardes de la concurrence.
Tineco a également travaillé l'aspect lumineux de l'appareil, avec des LED dont le design évoque irrésistiblement K2000, notamment la barre sur la tête d'aspiration dont les animations sont du plus bel effet. Au bout du manche, un écran affiche quant à lui le pourcentage de batterie, le mode utilisé, ainsi qu'un anneau iLoop, qui change de couleur en fonction de la saleté détectée. C'est clair, lisible et moderne.
Pour ce qui est des accessoires, la marque a doté le A90s d'une mini brosse motorisée, d'un suceur plat, ainsi qu'un outil de dépoussiérage doux. Par ailleurs, le tube peut se plier à 180°. En effet, une simple pression sur un loquet permet de « casser » le tube en son milieu, facilitant le nettoyage sous les lits et canapés. En revanche, le manche peut être un peu long, notamment si vous mesurez moins d'1m80 et l'angle d'attaque peut s'avérer inconfortable.
Cependant, cette débauche de technologie a un coût physique. Le Pure One A90s est un produit très lourd et volumineux. Avec un poids total avoisinant les 4,6 kg en ordre de marche et un corps principal dense , il se fait sentir dès les premières minutes d'utilisation. Contrairement à des modèles « Slim » conçus pour la voltige, le A90s est un aspirateur qui ancre l'utilisateur au sol. Sa batterie, certes amovible, se situe à l'arrière et sur le bas du manche, ajoutant du poids proche de la main lors du nettoyage.
L'aspiration en hauteur, pour aller chercher une toile d'araignée au plafond ou nettoyer le haut des rideaux, se transforme rapidement en séance de musculation. Si la répartition des masses est correcte pour le nettoyage des sols et des tapis, le poids du bloc moteur pèse sur le poignet et l'avant-bras, rendant l'expérience fatigante sur la durée.
Terminons par la station, qui n'est qu'un simple support de charge avec deux emplacements pour y ranger les accessoires. À l'heure où le haut de gamme se tourne vers les stations de vidage automatique, le A90s fait l'impasse sur cette fonctionnalité, ce qui oblige à vider le bac à poussière manuellement, ce qui, pour un produit encombrant qui occupe une place significative au sol, laisse un goût d'inachevé.
Aspiration : Une puissance qui ne fait pas de quartier
Si l'ergonomie peut diviser, la performance d'aspiration met tout le monde d'accord. Tineco n'a pas lésiné sur les moyens en dotant le A90s d'un moteur délivrant 270 Air Watts, soit bien au-dessus de la moyenne du marché, souvent entre 150 et 200 AW.
Cette puissance est servie par la technologie PureCyclone, conçue pour maintenir une aspiration constante en séparant efficacement l'air de la poussière. Mais la véritable star est la brosse 3DSense Master Brush, une tête d'aspiration qui est un véritable bijou d'ingénierie qui combine trois niveaux de détection. Le premier, sobrement dénommé DustSense, ajuste la puissance selon la quantité de saleté détectée. Il fonctionne conjointement avec la technologie EdgeSense qui détecte la proximité des murs pour augmenter l'aspiration latérale. Enfin, l'aspirateur dispose d'une détection de type de sol et reconnaît la différence entre un parquet et un tapis pour adapter la vitesse de rotation de la brosse.
Sur le terrain, le résultat est bluffant. Sur sols durs, l'éclairage LED vert à 150° révèle la moindre particule de poussière, qui disparaît instantanément en un seul passage. L'efficacité sur les bords et les plinthes est particulièrement notable, validant la promesse du EdgeSense. Sur les tapis, le A90s est particulièrement efficace, délogeant les poussières incrustées grâce à puissance d'aspiration impressionnante.
Le système anti-emmêlement ZeroTangle, qui consiste en des peignes intégrés en forme de V, évite que les cheveux et poils d'animaux ne s'enroulent autour de la brosse. C'est l'un des systèmes les plus efficaces du marché, et convient particulièrement bien aux foyers avec animaux.
Côté autonomie, Tineco annonce jusqu'à 105 minutes d'utilisation. Un chiffre qui fait rêver, mais qu'il convient de nuancer. En usage réel, avec la brosse motorisée principale et en mode Auto, comptez plutôt entre 40 et 50 minutes. C'est un score très honorable, suffisant pour nettoyer un logement de 100 m² sans angoisse. Attention toutefois au Mode Max, qui fait fondre la batterie comme neige au soleil, tombant sous la barre des 15 minutes.
Enfin, bon point pour les oreilles : malgré sa puissance de moteur d'avion, le A90s émet un son maîtrisé, tournant aux alentours de 68 dB en moyenne.
Entretien : Facile, malgré l'absence de station intelligente
L'entretien du A90s est facilité par quelques bonnes idées, mais reste manuel. Le bac à poussière de 0,8 litre est généreux, ce qui permet d'espacer les vidages. Lorsqu'il faut le vider, un anneau racleur permet de descendre le long du filtre pour pousser la saleté vers la sortie, évitant ainsi d'avoir à y mettre les doigts.
Cependant, comme souligné plus haut, le vidage de la poussière est manuel. L'opération se fait au-dessus de la poubelle, avec le risque inévitable de voir un petit nuage de poussière s'échapper. Pour un appareil qui se veut à la pointe de la technologie et qui coûte ce prix, l'absence d'une station avec auto vidange est décevant, en particulier pour les personnes allergiques.
Pour ce qui est des filtres, le A90s est dôté d'une filtration HEPA à 5 niveaux, capturant 99,97% des particules. L'accès aux filtres pour le nettoyage est simple sans qu'il ne soit nécessaire de le faire trop souvent, grâce à un système limitant l'encrassement prématuré du pré-filtre.
Tineco Pure One A90s : l'avis de Clubic
Le Tineco Pure One A90s est un aspirateur pétri de contradictions. D'un côté, c'est un monstre de puissance et d'intelligence. Sa capacité d'aspiration de 270 AW est phénoménale, sa brosse 3DSense est une merveille d'efficacité sur les sols et tapis, et son système anti-emmêlement est un vrai bonheur pour les propriétaires d'animaux. Son look K2000 et ses finitions premium le démarquent de ses concurrents, apportant une touche de modernité bienvenue dans la buanderie.
Mais de l'autre, il souffre d'un embonpoint certain qui gâche la fête. Trop lourd, trop volumineux, il fatigue le bras bien plus vite que ses concurrents directs, rendant le nettoyage des escaliers ou des rideaux pénible. L'ergonomie du manche, fixe et trop long, exclut de facto les utilisateurs de petite taille. Enfin, l'absence de station de vidage automatique, combinée à une base de charge instable, laisse un goût d'inachevé pour un produit qui vise le sommet de la gamme.
Si vous cherchez la puissance brute avant tout, que vous avez de grands sols dégagés et que le poids ne vous effraie pas, le A90s est un outil redoutable. Mais pour ceux qui privilégient le confort d'usage, la polyvalence et l'hygiène du vidage auto, la concurrence offre des compromis plus équilibrés.
