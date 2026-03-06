Le rouleau de lavage s’impose progressivement sur le marché des aspirateurs robots, notamment pour sa capacité à laver les sols à l’eau propre en continu grâce à l’extraction permanente de l’eau sale. Dreame l’a déjà adopté sur plusieurs modèles récents comme le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, tandis qu’Ecovacs l’utilise depuis plusieurs générations.

Pour ne pas se laisser distancer par la concurrence, Roborock mise sur une nouvelle architecture de lavage, puisque le Qrevo Curv 2 Flow est le premier modèle de la marque à adopter un rouleau de lavage large. Contrairement au modèle Qrevo Curv 2 Pro plus onéreux, le Flow cherche à démocratiser le rouleau de lavage.

Véritable game changer ou simple tentative de rattraper son retard face à une concurrence qui mise de plus en plus sur cette approche de lavage, voyons ce que vaut vraiment ce Qrevo Curv 2 Flow.