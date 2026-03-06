Roborock tourne une page de son histoire. Avec le Qrevo Curv 2 Flow, la marque délaisse pour la première fois les patins rotatifs du Saros 20 et Qrevo Curv 2 Pro et serpillières vibrantes au profit d'un rouleau de lavage. Promettant une hygiène irréprochable grâce à l’extraction continue de l’eau sale et une aspiration de 20 000 Pa, le robot veut rivaliser avec une concurrence qui adopte progressivement ce système de lavage. Mais, entre une épaisseur handicapante, des bruits mécaniques surprenants et une efficacité parfois prise en défaut sur les taches les plus coriaces, ce premier essai est-il vraiment le coup de maître attendu? On a sorti le café, le ketchup et le chronomètre pour le vérifier.
- Lavage à l'eau propre en continu
- Navigation fiable
- Brosse DuoDivide efficace et anti-emmêlement
- Station de maintenance
- Application très intuitive
- Épaisseur du robot
- Efficacité du rouleau discutable sur taches difficiles
- Entretien des angles / coins
Le rouleau de lavage s’impose progressivement sur le marché des aspirateurs robots, notamment pour sa capacité à laver les sols à l’eau propre en continu grâce à l’extraction permanente de l’eau sale. Dreame l’a déjà adopté sur plusieurs modèles récents comme le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete, tandis qu’Ecovacs l’utilise depuis plusieurs générations.
Pour ne pas se laisser distancer par la concurrence, Roborock mise sur une nouvelle architecture de lavage, puisque le Qrevo Curv 2 Flow est le premier modèle de la marque à adopter un rouleau de lavage large. Contrairement au modèle Qrevo Curv 2 Pro plus onéreux, le Flow cherche à démocratiser le rouleau de lavage.
Véritable game changer ou simple tentative de rattraper son retard face à une concurrence qui mise de plus en plus sur cette approche de lavage, voyons ce que vaut vraiment ce Qrevo Curv 2 Flow.
Design et fabrication : Une épaisseur inhabituelle
D'un point de vue purement esthétique, le Qrevo Curv 2 Flow assume son appartenance à la gamme Qrevo Curv, puisque la station reprend exactement le look igloo assez réussi de ses aînés. Sous la trappe supérieure, on retrouve les deux réservoirs d'eau, ainsi que le sac à poussière. Par ailleurs, le plateau sur lequel le rouleau est rincé est entièrement amovible, facilitant le nettoyage.
Le robot ressemble lui aussi aux autres modèles de la gamme, mais dès que l'on s'intéresse à ses dimensions, le bât blesse. En effet, la première chose qui saute aux yeux, c'est son dôme LiDAR et l'épaisseur globale du robot. Résultat, il culmine à 119 mm de hauteur, ce qui le disqualifie d'office pour passer sous les meubles bas ou WC suspendus. À titre de comparaison, le récent Curv 2 Pro ne mesure que 79,5 mm de hauteur.
Sous le robot, on retrouve le fameux rouleau SpiraFlow de 270 mm, ainsi que deux brosses latérales rotatives, une première chez Roborock. La brosse principale DuoDivide, composée de deux rouleaux à lamelles en spirale conçus pour diriger les cheveux vers le centre et éviter les enchevêtrements est toujours de la partie.
Une aspiration suffisante au quotidien
Le Roborock Qrevo Curv 2 Flow dispose d'une puissance d'aspiration de 20 000 Pa. Si ce chiffre semble impressionnant dans l'absolu, il reste en deçà des ténors du marché. À titre d'exemple, le Saros 20 culmine désormais à 36 000 Pa.
En pratique, la puissance du Curv 2 Flow suffit largement pour un entretien quotidien des sols durs, mais aussi pour la plupart des tapis. Seuls les tapis à poils longs les plus épais lui compliqueront la tâche, sans que cela ne soit vraiment gênant au quotidien.
En parlant de tapis, le robot peut automatiquement relever et même « sceller » son rouleau de lavage avec un volet, évitant ainsi d'humidifier les tapis.
L'aspiration est épaulée par deux brosses latérales rotatives qui ramènent les débris vers le centre, un choix efficace pour limiter les projections. On regrette toutefois que celles-ci ne soient pas extensibles, ce qui ne leur permet pas d'atteindre la saleté dans les coins, ou sous les meubles de cuisine. C'est là où le Curv 2 Flow souffre d'un double handicap : son épaisseur ne lui permet pas de passer sous ces meubles et son bras ne peut pas non plus s'étendre pour les récolter, laissant ainsi miettes, épices et autres saletés sous certains meubles de cuisine.
Le système DuoDivide remplit quant à lui parfaitement sa mission contre les poils d'animaux et cheveux, évitant qu'ils ne s'emmêlent autour de la brosse. Sa conception permet également de bien récolter la saleté en profondeur, notamment dans les joints de carrelage, laissant ainsi les sols propres après son passage.
Lavage des sols : Que vaut le rouleau SpiraFlow en conditions réelles ?
Le système SpiraFlow consiste en un large rouleau de 270 mm, capable de tourner à 220 RPM tout en exerçant une pression de 15 N sur le sol. Huit buses et un grattoir assurent quant à eux un nettoyage à l'eau propre en continu, évitant ainsi la disgracieuse serpillière sale qui répand la saleté sur son passage.
Sur le terrain, l'efficacité est bonne dans l'ensemble. Au quotidien, les traces de pas et les tâches laissées dans la cuisine disparaissent après le passage du robot. De plus, le Curv 2 Flow ne laisse aucune trace de passage, même en ajoutant du détergent dans le réservoir d'eau propre, ce qui est parfois le cas de certains laveurs à rouleau.
Le mode SmartPlan lui permet d'ailleurs d'ajuster automatiquement sa puissance et l'intensité du lavage, permettant de régler intelligemment les paramètres selon la saleté détectée. Face à un déversement de soda, le robot a par exemple relevé ses brosses d'aspiration, puis basculé en mode serpillière seule. Il a lors nettoyé la flaque avant de retourner se rincer, éliminant entièrement la flaque avant de continuer le nettoyage.
En revanche, sur des taches sèches, l'efficacité du robot a montré ses limites. Le ketchup séché n'a quasiment pas été enlevé, tandis que le café séché, lui, laisse des auréoles persistantes après un passage croisé.
En somme, le système SpiraFlow est satisfaisant au quotidien, mais ne fait pas mieux qu'une serpillière rotative ou vibrante sur des taches difficiles. L'efficacité est même moins bonne sur les taches sèches, malgré l'humidification continue du rouleau. Dans les faits, ce rouleau n’apporte pas de gain évident face aux systèmes déjà utilisés par Roborock.
Navigation : Une précision LiDAR bridée par l'épaisseur
La navigation LiDAR PreciSense reste une valeur sûre chez Roborock pour la rapidité de cartographie. L'IA Reactive reconnaît plus de 200 types d'objets, ce qui permet d'éviter les chaussures ou les câbles avec assurance, tout en les prenant en photo lors du nettoyage.
De même, le robot peut reconnaître votre animal domestique, le prendre en photo, et nettoyer intensivement autour de sa litière si besoin.
Le véritable problème vient toutefois du LiDAR fixe. En ne se rétractant pas, il porte la hauteur du robot à 119 mm, ce qui ne lui permet pas de passer sous certains meubles. C'est un détail, mais la marque nous a habitués à mieux avec ces derniers modèles.
Logiciel : L'expertise Roborock
S'il y a un domaine où Roborock ne déçoit pas, c'est bien celui de l'application mobile. Elle permet de définir des routines précises, de régler la température de lavage ou encore de programmer des zones de non-passage. L’interface reste l’une des plus complètes du marché, tout en restant facile à prendre en main.
L'assistant vocal "Hello Rocky" est également de la partie, évitant de sortir son smartphone pour lancer un nettoyage rapide. Enfin, le support du protocole Matter assure une compatibilité future avec la majorité des écosystèmes domotiques, un bon point pour la pérennité de l'appareil.
Autonomie : Une endurance solide
Avec sa batterie de 5 200 mAh, le robot affiche une autonomie théorique de plus de 240 minutes. En usage réel, combinant aspiration standard et lavage intensif, on peut espérer couvrir environ 100 m² par charge, voire plus selon les paramètres de nettoyage.
Roborock Qrevo Curv 2 Flow : L'avis de Clubic
Avec le Qrevo Curv 2 Flow, Roborock fait ses premiers pas dans l’univers des robots aspirateurs à rouleau de lavage, supposés apporter une plus-value en termes d'hygiène.
Toutefois, l'exécution reste perfectible: trop haut pour passer partout, mis en difficultés sur les taches séchées (ketchup, café), il peine à justifier pleinement son positionnement face à la concurrence.
C’est un robot solide pour l’entretien courant, mais qui ne fait pas mieux que ses aînés et déçoit dans le choix de remplacer les serpillières par un rouleau.
Fiche technique Roborock Qrevo Curv 2 Flow
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Capacité du bac à poussière
|2.5l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|63dB
|Autonomie
|240mn
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Capteur ToF
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Avec bras articulé
|Non
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|20 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|2.5l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|63dB
|Autonomie
|240mn
|Capacité de la batterie
|5200 mAh
|Batterie amovible
|Non
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Capteur ToF
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Non
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Modes de parcours
|Navigation en S, Navigation en Y
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa, Siri
|Hauteur
|119mm
|Largeur
|353mm
|Poids
|5.3kg
|Forme du robot
|Disque