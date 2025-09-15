Dreame sort le grand jeu avec l'Aqua10 Ultra Roller Complete, premier robot aspirateur d'une toute nouvelle gamme qui intègre un rouleau brosse pour le nettoyage des sols. Et pour une première, c'est presque un coup de maitre.
- Excellente puissance d'aspiration
- Le meilleur système de nettoyage des sols à date
- Navigation précise
- Une IA parfaitement au point pour optimiser le nettoyage
- App mobile de qualité et riche en options
- Des ratés dans le vidage du réservoir
- Le démarrage de l'aspirateur est très long
- Une autonomie limitée
Dreame a débarqué sur le marché de l'aspirateur robot avec des modèles innovants qui ont bouleversé le marché, mais depuis quelques mois, la marque semblait patiner, avec des évolutions de ses différents modèles, mais sans véritable ajout qui justifiait l'achat d'un nouvel appareil.
L'attente est désormais terminée avec la sortie de l'Aqua10 Ultra Roller Complete, premier modèle d'une toute nouvelle gamme présentée lors de cette rentrée 2025. La principale modification apportée par les ingénieurs de la marque est l'ajout d'un rouleau brosse, qui remplace les serpillères. Vous allez me dire que Dreame n'est pas le premier, et vous aurez raison. Ecovacs ou encore Narwal sont passées avant elle, et la marque le sait très bien.
L'Aqua10 Ultra Roller Complete s'accompagne de nombreuses autres nouveautés, d'un moteur qui dépasse les 30 000 Pa, à un système intelligent de protection de la brosse rouleau. J'ai eu la chance de pouvoir tester quelques jours ce nouvel aspirateur robot, et spoiler alert : Dreame revient en force avec l'un des meilleurs modèles de cette année 2025.
Design et fabrication : un aspirateur robot astucieux, mais un peu épais
Dreame a probablement regardé du côté de Roborock cette année pour renouveler le design de la station d'accueil. Elle est toujours aussi peu compacte, mais se pare désormais d'une plaque brillante sur l'avant qui renforce le côté premium de l'appareil. Plus besoin de cacher la vilaine station dans un coin sombre de la maison, on peut dorénavant l'exhiber sans honte.
La composition de la base rappelle furieusement celle du Mova V50 Ultra Complete. Rien de surprenant : si Mova est une marque indépendante, elle appartenait auparavant à Dreame et partage encore quelques liens de parenté. Cela se remarque notamment au niveau du réservoir à solution détergente, identique entre les deux modèles. Une solution classique est fournie, en plus d'un autre produit adapté aux logements abritant des animaux de compagnie, et censé faire disparaitre les mauvaises odeurs.
Deux produits détergents fournis avec l'appareil ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Dreame a également suivi sa petite sœur en proposant un grand choix d'accessoires dans la boite, avec un rouleau brosse de rechange, plusieurs filtres, brosses et sacs à poussière. J'applaudis cette générosité, surtout pour un appareil vendu plus de 1 000 euros. Deux bacs à eau propre et sale, d'une contenance respectivement de 4 et de 3,5L, et un sac à poussières pré-installé complètent cette station.
L'aspirateur robot, maintenant. La bête pèse son poids, c'est ce qui m'a surpris d'entrée de jeu en sortant l'appareil du carton. Le constructeur a intégré un tout nouveau système de récupération de l'eau sale lors du nettoyage de la maison, en plus d'un moteur sérieusement gonflé aux stéroides et la nouvelle brosse rouleau. Il fallait probablement de la place pour tout caser, et cela se ressent sur l'épaisseur de l'appareil. Pour passer sous les meubles bas, le capteur LiDAR se rétracte en cas de besoin, c'est ça de gagné.
Dessous, on retrouve une double brosse plastique et nylon, avec un système anti-enchevêtrement qui va éviter aux cheveux et aux poils de s'emmêler dans la brosse, et la brosse latérale extensible, ainsi que la nouvelle serpillère à rouleau AquaRoll, qui donne son nom à cette nouvelle gamme d'aspirateurs.
Aspiration : ça décoiffe !
Dreame repousse les limites avec un moteur de 30 000 Pa. À titre de comparaison, les derniers modèles Roborock ou Ecovacs plafonnent aujourd'hui à 22 000 Pa. Les chiffres commencent à ne plus vouloir rien dire, le plus important reste l'efficacité sur les sols durs, tapis et moquettes. Point de suspense : le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete est un monstre de puissance et d'efficacité.
Sur les sols durs, à puissance moyenne ou en utilisant le mode de nettoyage par intelligence artificielle, l'aspirateur robot ne fait déjà qu'une bouchée de tous les détritus qui se présentent face à lui. Les 30 000 Pa sont utilisés pour détacher les déchets qui peuvent être collés au sol, mais rien ne lui résiste. Poussières, poils d'animaux, miettes : tout est avalé goulument et sans difficultés par l'aspirateur robot. La brosse latérale vient lécher le dessous des meubles ou les pieds de tables pour parfaire l'aspiration. Remarquable !
Sur les tapis, le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete profite d'un mode dédié. Le robot va comme légèrement s'appuyer sur ce dernier et activer le mode d'aspiration forte pour retirer les poussières. Avec succès, puisque l'on voit immédiatement le passage de l'appareil. Les poils de chien sur le tapis ou les poussières sont entièrement récupérées par l'aspirateur. C'est tout simplement le robot le plus efficace sur tapis que j'ai pu tester à ce jour. Une vraie prouesse.
Au niveau de bruit produit, le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete oscille entre 53 dB en mode de fonctionnement par défaut, lavage des sols inclus, et 67 dB à pleine puissance, ce qui est un peu bruyant, même si l'on est à l'étage. L'aspirateur robot n'est pas le discret du moment, c'est une évidence.
Petit bémol pour conclure : la récupération automatique des poussières dans la station n'est pas au niveau. Après plusieurs cycles, le petit réservoir de l'aspirateur était toujours rempli de poils, qui n'ont pas été évacués dans le sac. Peut-être une mise à jour permettant une aspiration plus longue solutionnera le problème, mais veillez bien à vérifier de temps à autre le réservoir, cela vous évitera une perte de performances de votre aspirateur après quelques jours.
Lavage des sols : une fée du logis nommée Dreame
La serpillère est à la brosse, et les quelques mois qu'a attendu Dreame avant de livrer sa copie ont eu du bon. Le constructeur a pu peaufiné son système, qui se révèle lui aussi d'une précision diabolique.
Le rouleau est facile à démonter, et est protégé lors du franchissement d'un tapis, une trouvaille brillante ! ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Sur les traces les plus courantes, le Aqua10 Ultra Roller Complete offre un résultat tout simplement impeccable, sans traces, et avec une très grande attention aux coins et aux bords des murs. La brosse est en effet extensible et le robot aspirateur ne laisse pas un centimètre carré de surface non traité.
J'ai évidemment testé l'appareil avec des tâches plus grasses, comme de la sauce ou de l'huile, et là encore les résultats sont excellents, notamment en mode CleanGenius, le système d'intelligence artificielle qui va repérer la saleté présente au sol et lancer un deuxième nettoyage dans la pièce, ou un lavage plus intensif.
Le rouleau tourne à une fréquence de 1000 tours/minute. Je vous conseillerai d'ailleurs de ne pas toucher aux réglages et de laisser l'appareil gérer tout seul le nettoyage. Dreame maitrise ses algorithmes, pas besoin d'aller trifouiller dans les options, sauf en cas d'impérieuse nécessité (si votre enfant a préféré jeter ses tartines au sol plutôt que de les manger, par exemple).
Sur les tapis, Dreame a ajouté à sa brosse rouleau une protection, baptisée FluffRoll, qui vient l'entourer pour éviter que l'eau ne puisse tomber dessus. Si le tapis est franchi pendant le lavage, cette coque vient immédiatement protéger l'accessoire. Une idée toute bête, mais très ingénieuse pour sécuriser davantage le nettoyage du tapis.
Une coque qui vient recouvrir la serpillère automatiquement : une idée brillante ! ©Mathieu Grumiaux pour Clubic
Derrière le rouleau, une fine plaque vient gratter l'eau sale, qui est ensuite évacuée dans un réservoir au dos de l'aspirateur. Durant le nettoyage, généralement après avoir terminé une pièce, l'Aqua10 Ultra Roller Complete retournera faire le plein d'eau propre et se videra pour attaquer une nouvelle zone. La consommation d'eau est un peu plus importante qu'un aspirateur laveur classique, j'ai dû fréquemment faire le plein durant les quelques jours de tests intensifs, mais le résultat est net et sans bavure au sol. C'est une concession que j'accepte bien volontiers.
Une fois retourné à sa base, la serpillère rouleau est nettoyée avec de l'eau chauffée à 100°C pour retirer les derniers débris et éviter les mauvaises odeurs, sans oublier le séchage durant deux à quatre heures du rouleau serpillère. Encore une fois, le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete impressionne avec un excellent lavage de la brosse. Il faudra la démonter de temps à autre pour un nettoyage à la main, mais pas avant plusieurs semaines. On note par contre une odeur assez forte lorsque l'eau est chauffée à son maximum (comme l'odeur dégagée par un lave-vaisselle), qui peut être désagréable pour les odorats les plus sensibles.
Navigation : un modèle du genre qui évite le moindre obstacle
Je n'aurais jamais pensé il y a quelques années encore écrire dans la même phrase les mots « NVIDIA » et « aspirateur robot », mais nous sommes en 2025, et aujourd'hui plus rien ne nous étonne. Oui, le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete profite des technologies du géant de la carte graphique, mais aussi et surout de l'IA, pour motoriser son dernier-né. Les deux caméras placées à l'avant sont utilisées pour la détection des objets, tandis que le capteur LiDAR, sur le dessus de l'appareil, s'occupe quant à lui de la cartographie et de la navigation dans la pièce.
Sans grande surprise, la cartographie réalisée après le premier passage du robot dans l'appartement est particulièrement précise. Le système mis en place par la marque délimite les pièces, même s'il faut retoucher légèrement les tracés dans l'application mobile, pièces ouvertes oblige.
Dreame a particulièrement bien travaillé son système de repérage. J'ai tendu quelques pièges à l'aspirateur robot, en plaçant un câble dans une pièce sombre, ou créant des zones assez difficiles d'accès, mais il a toujours pu trouver un chemin et s'est arrêté avant la collision. Le robot a été bloqué une seule fois entre deux chaises, mais a pu compter sur son système de bras motorisés pour se soulever et se dégager tout seul. Pour les meubles bas, le robot va d'abord nettoyer l'intégralité de la pièce avant de baisser le capteur LiDAR et s'engoufrer à l'aveugle dans la zone basse.
Le mode CleanGenius, utilisant l'IA pour détecter les zones les plus sales, fonctionne également très bien. Il détecte automatiquement les zones avec tapis, applique des réglages plus poussés dans les pièces généralement plus sales, comme une cuisine par exemple. L'app mobile offre aussi la création automatique de zones sales, après plusieurs passages et autant d'éléments captés par le robot.
Enfin, Dreame propose comme tous les autres constructeurs des options dédiées aux animaux de compagnie, comme un nettoyage plus poussé autour du panier et des gamelles, ou encore des photos de son chien ou de son chat pour vérifier qu'il va bien en notre absence. Sur ce point, je n'ai pas vraiment constaté de différence entre un lavage avec ces options activées ou sans. Peut-être mon chien est-il particulièrement propre, mais le lavage est identique autour de son couchage.
Application : un compagnon indispensable (et bien traduit)
Dreame a soigné la partie logicielle de son aspirateur et cette attention aux détails se retrouve dans l'application mobile. Une fois encore, le constructeur ne réinvente pas l'expérience utilisateur offerte par ce genre de logiciel compagnon, mais affine les détails et passe un petit coup de polish. Je tiens aussi à souligner la qualité des traductions à travers toute l'application, et pas seulement la page d'accueil, là où d'autres noms respectables de la discipline négligent bien souvent la localisation.
L'interface est à la fois élégante et ergonomique. Un habitué des nouvelles technologies aura fort à faire à travers les très nombreux réglages proposés dans les menus. Tout ou presque est paramétrable pour optimiser le nombre de passages à chaque cycle de nettoyage, les options associées aux animaux de compagnie ou au mode IA.
Les autres, qui n'auront pas la patience d'aller farfouiller dans les différentes catégories, pourront paramétrer rapidement les options d'aspiration et de lavage des sols depuis la page d'accueil. Et comme je le disais plus haut, le mode CleanGenius sera suffisant pour lancer le nettoyage dans toute la maison en quelques secondes.
Autonomie : le talon d'Achille de cet aspirateur robot
Il fallait bien une petite ombre au tableau, et celle-ci est à chercher du côté de l'autonomie. Le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete propose une autonomie d'environ deux heures. Mon exemplaire a perdu approximativement 50 % de batterie en 62 minutes précises avec un lavage complet du sol, le mode CleanGenius intégré et le nettoyage d'un tapis durant plusieurs minutes, ce qui consomme évidemment plus d'énergie, l'aspirateur poussant le moteur un peu plus fort.
Dans les faits, deux heures, ce n'est pas un drame, l'aspirateur robot retournant bien sûr à sa station s'il manque d'énergie pour finir son cycle, mais j'attendais un peu mieux.
Un bon point cependant pour la recharge, paramétrable dans les moindres recoins. Vous pouvez la programmer durant les heures creuses, mais aussi la bloquer à 80 ou 90 % pour ne pas trop user la batterie au fil des recharges. Un comportement adopté par quelques constructeurs de smartphones et que l'on est heureux de retrouver ici.
Le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete est une toute nouvelle gamme pour le constructeur, mais aussi une sacrée réussite, tant l'aspirateur tient toutes ses promesses. Le nouveau système de lavage des sols, avec sa serpillère rouleau, est tout simplement remarquable et très efficace avec les différentes taches, sèches comme humides. Soulignons aussi la puissance d'aspiration de 30 000 Pa, la protection du rouleau lors du franchissement d'un tapis, un nettoyage profond de ces derniers et une intelligence artificielle qui ne fait pas de la figuration, mais au contraire aide à la navigation pour un nettoyage complet et optimisé.
Aucun produit n'est parfait, et ce nouveau Dreame a aussi son petit lot de défauts. On pense à la récupération des poussières, étonnamment faiblarde pour évacuer les poils d'animaux, ou encore une autonomie que l'on aurait aimé un peu plus haute pour les possesseurs de larges demeures.
Malgré ces quelques accrocs, le Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete est un aspirateur robot ultra-complet et très intelligemment conçu avec des innovations utiles au quotidien. Déjà un incontournable de l'année 2025 dans sa catégorie.
Fiche technique Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete

Type de robot
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|55dB
|Autonomie
|3h
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Capteur ToF, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|30000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Capacité du bac à poussière
|0.22l
|Capacité du bac à eau
|4l
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|55dB
|Autonomie
|3h
|Capacité de la batterie
|6400 mAh
|Temps de charge de la batterie
|4.5 heures
|Batterie amovible
|Non
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Capteur ToF, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Modes de parcours
|Murs vers le centre
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Zigbee
|Non
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Apple Homekit, Google Home, Amazon Alexa
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa, Siri
|Forme du robot
|Disque