Dreame a débarqué sur le marché de l'aspirateur robot avec des modèles innovants qui ont bouleversé le marché, mais depuis quelques mois, la marque semblait patiner, avec des évolutions de ses différents modèles, mais sans véritable ajout qui justifiait l'achat d'un nouvel appareil.

L'attente est désormais terminée avec la sortie de l'Aqua10 Ultra Roller Complete, premier modèle d'une toute nouvelle gamme présentée lors de cette rentrée 2025. La principale modification apportée par les ingénieurs de la marque est l'ajout d'un rouleau brosse, qui remplace les serpillères. Vous allez me dire que Dreame n'est pas le premier, et vous aurez raison. Ecovacs ou encore Narwal sont passées avant elle, et la marque le sait très bien.

L'Aqua10 Ultra Roller Complete s'accompagne de nombreuses autres nouveautés, d'un moteur qui dépasse les 30 000 Pa, à un système intelligent de protection de la brosse rouleau. J'ai eu la chance de pouvoir tester quelques jours ce nouvel aspirateur robot, et spoiler alert : Dreame revient en force avec l'un des meilleurs modèles de cette année 2025.