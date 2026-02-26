Avec le Saros 10 en 2025, Roborock avait modernisé et simplifié sa gamme d'aspirateurs robots premium. Nouveau design plus contemporain, performances en hausse, ce modèle avait retenu mon attention l'année dernière et s'est hissé parmi les meilleurs aspirateurs sortis ces derniers mois.

Un an s'est écoulé, il était donc temps pour Roborock de proposer la nouvelle version, qui se nomme logiquement Saros 20. Pour ce nouveau membre de la famille Saros, pas question de renverser la table une nouvelle fois. Le constructeur chinois propose une évolution technique assez poussée, notamment sur le plan de l'aspiration, mais aussi quelques ajustements matériels pour rendre l'aspirateur robot toujours plus autonome et performant, même sur de grandes surfaces.

Après avoir passé plusieurs semaines avec le Saros 20 dans une maison mise à rude épreuve par l’hiver, il est temps de livrer mon verdict.