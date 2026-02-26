Le Roborock Saros 20 est le tout nouveau modèle flagship du constructeur chinois, qui mise sur la continuité avec des évolutions plus ou moins discrètes.
- Un design tout en élégance
- Aspiration surpuissante
- Un système de navigation d'une précision chirurgicale
- Bonne autonomie
- Application remarquable et compatibilité Matter
- Entretien automatique et lavage à 100 °C
- Manque de punch pour le nettoyage des traces incrustées
- Aucun accessoire de rechange dans la boite
- Prix élevé
Avec le Saros 10 en 2025, Roborock avait modernisé et simplifié sa gamme d'aspirateurs robots premium. Nouveau design plus contemporain, performances en hausse, ce modèle avait retenu mon attention l'année dernière et s'est hissé parmi les meilleurs aspirateurs sortis ces derniers mois.
Un an s'est écoulé, il était donc temps pour Roborock de proposer la nouvelle version, qui se nomme logiquement Saros 20. Pour ce nouveau membre de la famille Saros, pas question de renverser la table une nouvelle fois. Le constructeur chinois propose une évolution technique assez poussée, notamment sur le plan de l'aspiration, mais aussi quelques ajustements matériels pour rendre l'aspirateur robot toujours plus autonome et performant, même sur de grandes surfaces.
Après avoir passé plusieurs semaines avec le Saros 20 dans une maison mise à rude épreuve par l’hiver, il est temps de livrer mon verdict.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par le constructeur.
Design et fabrication : de la suite dans les idées
Le Roborock Saros 20 reste dans la droite lignée du Saros 10 de l'année dernière. On pourrait presque les prendre pour des jumeaux lorsqu'ils sont posés côte à côte. La station conserve sa façade imitation verre du plus bel effet qui en impose toujours une fois installée dans le salon, même si elle reste sensible aux traces de doigts. Les derniers Roborock ont l'intelligence d'être des appareils que l'on peut fièrement exhiber dans son salon, et ce Saros 20 ne déroge pas à la règle.
A l'intérieur de la station, c'est du grand classique avec deux larges réservoirs d'eau propre et sale. Pour accéder au sac de récupération des poussières, il faut retirer la face avant de l'accessoire. On découvre également le réservoir de détergent, placé à la gauche du sac.
Roborock ne fournit pas d'échantillon de solution dans la boîte du Saros 20, et plus généralement le contenu du kit est un peu chiche. Pas de serpillières de rechange, ni de brosse supplémentaire. C'est un peu pauvre pour un modèle haut de gamme, notamment en comparaison des derniers Mova ou Dreame, accompagnés de nombreux accessoires.
L'aspirateur robot en lui-même est tout aussi conforme au Saros 10 et bénéficie d'une fabrication plus que solide, avec l'emploi d'un plastique de qualité. Les finitions sont excellentes, le robot, malgré son épaisseur de seulement 7,98 cm, semble des plus robustes.
Sous l'appareil, on retrouve la double brosse Duo Divide, toujours fidèle au poste pour éviter l'enchevêtrement des cheveux et des poils, sans oublier la brosse latéral FlexiArm, qui se déploie pour le ramassage des poussières le long des murs. Deux serpillières rondes et motorisées sont aussi présentes pour le lavage humide des sols.
C'est aussi l'occasion d'apercevoir les deux larges roues ainsi que la roue avant, qui bénéficie de sa propre brosse pour éviter de s'encrasser, et qui sont fixées sur le nouveau châssis AdaptLift 3.0. Ce dernier permet au Saros 20 de franchir des seuils jusqu'à 8,8 mm, le haut du panier.
Performances d'aspiration : un bond en avant pour Roborock
La première grande nouveauté du Roborock Saros 20 est à chercher du côté du moteur. Ce dernier offre 36 000 Pa de puissance, contre 22 000 Pa pour le Saros 10. C'est l'aspirateur robot Roborock le plus puissant de la gamme aujourd'hui pour le ramassage des déchets et cela se traduit immédiatement sur le terrain.
À puissance moyenne, et sur un sol moyennement encombré, le robot aspirateur je n'ai constaté aucun oubli. Il ramasse absolument tous les déchets d'un simple passage. Les poils d'animaux, miettes, mais également les petites peluches de mousse sont avalés sans ménagement par l'appareil. Le bruit reste mesuré en mode d'aspiration moyen, avec un niveau sonore d'environ 64 dB.
Après avoir laissé le sol de la maison sans entretien pendant plusieurs jours, ce qui n'est pas bien compliqué en plein hiver, j'ai utilisé le mode de puissance le plus élevé (sur les quatre proposés en mode manuel) et là encore, rien à redire. Les petites feuilles, les brins d'herbe et les touffes de poils n'opposent aucune résistance. Carton plein pour ce nouveau robot.
Le mode SmartPlan, qui utilise la caméra et les différents capteurs sur l'appareil pour ajuster la puissance d'aspiration en fonction du niveau de saleté, fonctionne lui aussi parfaitement, avec une bonne reconnaissance des zones à traiter et une grande réactivité. C'est le mode que j'utilise aujourd'hui pour un ramassage des poussières quotidien de la maison, sans me soucier des différents réglages.
Dernier point concernant les tapis. Grâce au châssis AdaptLift, le Saros 20 offre un nettoyage dynamique pour des tapis jusqu'à 3 cm d'épaisseur. Concrètement, le robot aspirateur ajuste en temps réel la pression nécessaire selon l'épaisseur du tapis pour « appuyer » dessus lors du nettoyage. Et avec succès. Sur mon propre tapis, le Saros 20 fait encore mieux que le Saros 10, déjà excellent sur le sujet. Les poils incrustés sont tous ramassés et ce dernier retrouve des couleurs après un seul passage.
Performances lavage : une solution perfectible
Le Saros 10 était arrivé dans les magasins avec une serpillière vibrante. C'était une petite surprise, tant les serpillières rotatives ont essaimé sur les aspirateurs robot premium, mais Roborock justifiait sa décision par des tests en faveur d'un unique tampon vibrant. Pour le Saros 20, le constructeur fait volte-face et revient aux bonnes vieilles serpillières rondes, même si un Saros 20 Sonic est aussi disponible pour les amateurs.
Pour le premier nettoyage avec ce modèle, j'ai tout simplement laissé l'aspirateur robot se débattre avec le sol de ma maison. Ici, il pleut depuis des jours, les sols sont trempés et le jardin plein de boue. Un terrain idéal pour tester SmartPlan et voir si le Saros 20 sait s'occuper d'un espace de vie particulièrement souillé par les aléas météo.
Bilan des courses après une heure de nettoyage : mitigé. Le Saros 20 sait dans l'ensemble nettoyer les traces les plus légères au sol, mais se montre plus limité lorsqu'il s'agit de s'occuper de traces de terre. Il reste toujours quelques taches ici et là et le robot aspirateur ne semble pas envoyer assez d'eau pour assurer le travail. Le mode SmartPlan peut ici être utile pour un nettoyage quotidien (il est même plutôt très bon pour cette tâche), mais demande un petit tour par les réglages lorsqu'il s'agit de laver un sol très sale. La serpillière droite est enfin extensible et va nettoyer le long des murs et dans les coins, désormais une option de série sur ce type d'aspirateur haut de gamme.
Pour ce faire, j'ai configuré le niveau d'eau sur la position élevée, et la différence saute aux yeux, même si tout n'est pas parfait. Le Saros 20 est plus efficace sur les taches plus incrustées, même s'il lui faut un deuxième passage pour venir à bout de certaines traces, notamment de sauce ou de soda. L'ajout d'un détergent fait toute la différence pour un nettoyage plus agressif des sols.
Bilan des courses : le Roborock Saros 20 est un bon laveur de sols, mais pas le meilleur de sa catégorie aujourd'hui. Il convient à la majorité des situations et sera efficace pour un nettoyage régulier, mais il peut être à la peine en cas de situation vraiment compliqué.
Navigation : un système proche de la perfection
Le système StarSight 2.0 du Roborock Saros 20 s'appuie sur un ensemble très complet de capteurs et de technologies. L'aspirateur robot embarque un capteur LiDAR intégré à l'appareil, ce qui explique son épaisseur réduite, ainsi que deux capteurs ToF et une caméra RGB pour la reconnaissance des objets et de l'environnement.
La cartographie s'effectue via un premier passage d'une dizaine de minutes tout au plus, et le résultat impressionne. La zone est parfaitement couverte et les pièces automatiquement créées, délimitées et même pour certaines libellées. Le système de navigation est capable de reconnaitre certaines pièces de mobilier pour aider à la personnalisation de la carte.
Comme toujours, l'application Roborock permet d'aller plus loin avec des outils de fusion ou de division des pièces, mais aussi l'ajout de meubles pour des programmes personnalisés. On peut enfin retrouver un mode adapté aux animaux de compagnie, afin de spécifier l'emplacement du panier, de la litière ou encore des gamelles, mais aussi qui va permettre à l'appareil de prendre une photo de votre animal à chaque passage. Vous pourrez ainsi vous assurer qu'il va bien pendant votre absence.
Les déplacements de l'appareil sont tout aussi excellents, avec une certaine aisance à passer d'une zone à l'autre. Le robot n'a aucun mal à franchir les pieds de mes chaises, ou encore à franchir la petite marche qui précède le cellier. Le nouveau châssis permet au Saros 20 de se déplacer bien plus librement dans toute la maison, ce que peu de robots ces derniers mois ont pu faire avant lui. Mieux encore, l'aspirateur robot sait désormais quand il ne pourra pas franchir un obstacle. Les pieds bas de mes chaises sont identifiés et l'appareil ne s'approche pas, sachant qu'il pourra être bloqué facilement.
Enfin, la reconnaissance des objets. Roborock avance désormais le nombre de 300 objets détectés par l'intelligence artificielle intégrée à l'appareil. Vous le comprendrez, je ne me suis pas amusé à les compter, mais le Saros 20 sait détecter une quantité d'objets, des chaussures aux câbles électriques, en passant par un sachet de chips malencontreusement tombé du canapé, et les éviter lors du nettoyage.
Logiciel : une application exemplaire
Si l'aspirateur robot n'a pas réellement besoin d'assistance pour mener à bien ses tâches, l'application Roborock permet d'accéder à toutes les options supplémentaires pour indiquer si un objet est mal identifié, mais aussi les historiques de nettoyage, les différents paramètres de l'appareil ou encore les options pour accéder à la caméra afin de surveiller son logement.
L'application mobile est l'un des gros points forts de la marque, et le Saros 20 ne déroge pas à la règle. L'interface est simple d'utilisation, toutes les options les plus utiles sont accessibles depuis la page d'accueil. Peut-être certains utilisateurs peuvent être effrayés par le nombre assez important d'options, mais les équipes du constructeur ont fait des efforts pour simplifier la présentation et la localisation.
À noter que le Roborock Saros 20 est compatible Matter, et s'intègre aux écosystèmes Maison d'Apple, Google Home ou Alexa d'Amazon. Un vrai plus pour gagner du temps au démarrage, il suffit d'une commande vocale pour le lancer.
Enfin, la commande vocale « Hello Rocky » est toujours de la partie, en utilisant les micros intégrés à l'appareil. Pas forcément utile, notamment si vous vous inquiétez pour le respect de votre vie privée, mais une aide bienvenue pour gagner du temps.
Autonomie et entretien : le Saros 20 monte en gamme (et en température)
Roborock ne livre pas de chiffres sur l'autonomie réelle de son Saros 20, alors je l'ai évalué pour vous. L'appareil peut livrer, en mode SmartPlan, une durée d'aspiration et de lavage qui tutoie les trois heures d'activité. Ce n'est pas le meilleur de sa catégorie, mais plus que suffisant pour un rez-de-chaussée de plus de 100 m2.
Si d'apparence la station ne change pas par rapport au Saros 10, Roborock a évidemment procédé à quelques ajustements pour justifier l'existence de sa nouvelle référence. Le lavage des serpillères s'effectue désormais à une température de 100°C, contre 80°C pour le Saros 10.
La différence se voit un peu à l'œil nu, mais les tampons ressortent bien nettoyés, et les liquides rencontrés lors du nettoyage ont disparu. C'est l'essentiel. Le séchage à l'air chaud, d'une durée d'au moins deux heures, est quant à lui réalisé à une température de 55 °C. C'est identique au précédent modèle, et bien suffisant, pas besoin d'en faire plus aujourd'hui. De plus, l'appareil est très silencieux et s'entend à peine lorsqu'il entre en mode séchage.
Avec le Saros 20, Roborock signe un robot aspirateur particulièrement impressionnant sur l’aspiration et la navigation. La montée en puissance à 36 000 Pa se ressent immédiatement sur le terrain, y compris sur les tapis épais, et le nouveau châssis AdaptLift apporte une vraie liberté de mouvement dans la maison. La cartographie est rapide, précise, la détection d’obstacles efficace, et l’application reste l’une des plus complètes du marché. Sur ces points clés, le Saros 20 s’impose comme l’un des robots les plus aboutis que j’ai pu tester ces derniers mois.
Tout n’est cependant pas parfait. Le lavage, s’il est globalement satisfaisant pour un entretien régulier, reste légèrement en retrait face aux meilleurs modèles concurrents. Il demande parfois un second passage et un réglage manuel du débit d’eau pour donner le meilleur de lui-même. Le contenu de la boîte, assez minimaliste pour un modèle premium, déçoit également, notamment pour un tarif aussi élevé.
Au final, le Roborock Saros 20 ne révolutionne pas la formule introduite l’an dernier, mais il l’affine avec intelligence. Plus puissant, plus agile, mieux armé pour les grandes surfaces, il corrige certains points et consolide les acquis du Saros 10. Pour qui cherche un robot aspirateur haut de gamme très performant en aspiration et quasiment autonome au quotidien, c’est tout simplement une valeur sûre
- Un design tout en élégance
- Aspiration surpuissante
- Un système de navigation d'une précision chirurgicale
- Bonne autonomie
- Application remarquable et compatibilité Matter
- Entretien automatique et lavage à 100 °C
- Manque de punch pour le nettoyage des traces incrustées
- Aucun accessoire de rechange dans la boite
- Prix élevé
Fiche technique Roborock Saros 20
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|64dB
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Type de robot
|Aspirateur robot laveur
|Puissance d'aspiration
|36 000 Pa
|Niveaux de puissance d'aspiration
|4
|Récupération de la poussière
|Avec sac
|Brosse centrale
|Oui
|Type de brosse
|Nylon, Caoutchouc
|Brosse(s) latérale(s)
|1
|Base aspirante
|Oui
|Niveau sonore
|64dB
|Capacité de la batterie
|6400 mAh
|Temps de charge de la batterie
|2.5 h
|Technologie de navigation
|Laser, Caméra, Gyroscope
|Cartographie
|Oui
|Nettoyage assisté par IA
|Oui
|Détecteur d'obstacles
|Oui
|Détecteur de vide
|Oui
|Monte les marches
|Oui
|Hauteur max
|8.8cm
|Murs virtuels
|Oui
|Programmable
|Oui
|Avec bras articulé
|Non
|Modes de parcours
|Navigation en S, Murs vers le centre
|Wi-Fi
|Oui
|Bluetooth
|Oui
|Environnement(s) logiciel(s) compatible(s)
|Google Home, Amazon Alexa
|Assistant vocal compatible
|Google Assistant, Alexa, Siri
|Hauteur
|79.8mm
|Largeur
|353mm
|Poids
|5.05kg
|Forme du robot
|Disque