Dyson n'est pas qu'une marque, c'est désormais un nom imprimé durablement dans l'imaginaire collectif. Quand vous pensez « aspirateur balai », vous pensez « Dyson », à l'instar de Frigidaire ou Sopalin dans leurs univers respectifs. Pourtant, et malgré cette popularité jamais démentie, Dyson a pris du retard. Les constructeurs chinois d'aspirateurs robots, comme Dreame ou Roborock et Tineco pour ne citer que ces trois-là, ont accéléré sur un autre secteur en pleine explosion, celui de l'aspirateur laveur, avec des gammes enrichies d'au moins deux ou trois modèles chaque année. Ces mastodontes ont aujourd'hui dévoré le marché et représentent l'essentiel des ventes en France. Dyson a, semble-t-il, regardé le train passer, et n'a proposé que le Dyson Wash G1.

Il fallait réagir et c'est en septembre 2025, à l'occasion de l'IFA de Berlin, que la marque a annoncé un tout nouvel aspirateur laveur, le Dyson Clean + Wash Hygiene. Design repensé, absence de filtre, ce nouveau modèle se distingue franchement de la concurrence, mais est-il meilleur ? Malheureusement, pas vraiment.