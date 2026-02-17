Distancé sur le secteur des aspirateurs laveurs par les constructeurs chinois, Dyson se remet en selle avec le Clean + Wash Hygiene, un modèle repensé de A à Z pour assurer le nettoyage humide des sols durs.
Dyson n'est pas qu'une marque, c'est désormais un nom imprimé durablement dans l'imaginaire collectif. Quand vous pensez « aspirateur balai », vous pensez « Dyson », à l'instar de Frigidaire ou Sopalin dans leurs univers respectifs. Pourtant, et malgré cette popularité jamais démentie, Dyson a pris du retard. Les constructeurs chinois d'aspirateurs robots, comme Dreame ou Roborock et Tineco pour ne citer que ces trois-là, ont accéléré sur un autre secteur en pleine explosion, celui de l'aspirateur laveur, avec des gammes enrichies d'au moins deux ou trois modèles chaque année. Ces mastodontes ont aujourd'hui dévoré le marché et représentent l'essentiel des ventes en France. Dyson a, semble-t-il, regardé le train passer, et n'a proposé que le Dyson Wash G1.
Il fallait réagir et c'est en septembre 2025, à l'occasion de l'IFA de Berlin, que la marque a annoncé un tout nouvel aspirateur laveur, le Dyson Clean + Wash Hygiene. Design repensé, absence de filtre, ce nouveau modèle se distingue franchement de la concurrence, mais est-il meilleur ? Malheureusement, pas vraiment.
Test réalisé sur un exemplaire prêté par la marque.
Design et ergonomie : un appareil très léger, mais pas aussi maniable que prévu
Les aspirateurs laveurs se ressemblent tous ou presque, et c'est toujours un bonheur de voir Dyson sortir des clous et proposer un produit au design vraiment tranché. Le Dyson Clean + Wash Hygiene ne fait pas exception, avec ses teintes vertes et bleues et son manche marron/doré qui ne passent pas inaperçus. À la maison les avis sont tranchés : j'apprécie cet élan de fraicheur, mon mari déteste l'appareil qui lui fait penser à un jouet. Choisissez votre camp.
Si l'esthétique me plait, je suis plus circonspect face à un aspirateur laveur qui, par certains aspects, fait cheap. Le plastique utilisé pour la tête de lavage ne semble pas des plus robustes, et le tout ne fait pas réellement premium. En tout cas pas à la hauteur du prix demandé, soit près de 500 euros. Le choix du plastique a un avantage et pas des moindres : alléger le poids de l'aspirateur. Il pèse à peine 3,7 kg, presque 1 kg de moins que la plupart de ses concurrents.
Je regrette cependant l'absence de roues motorisées et d'une vraie aide à la direction. Le Dyson Clean + Wash Hygiene se manœuvre sans grandes difficultés sur un sol plat, mais est un peu plus délicat à manier dans les coins ou dans les zones étroites.
Pourtant la fabrication de certaines parties et accessoires respire la qualité. Je pense notamment à la brosse, au coloris bleu pétant qui a le mérite de ne pas laisser voir la saleté qui s'accumule. Dyson sait fabriquer des brosses, et celle-ci, avec ces 84 000 microfibres par cm² couplées à des poils en nylon, ne fait pas exception.
La tête abrite aussi le réservoir… d'eau sale. C'est une nette différence avec les autres constructeurs, qui placent ces réservoirs d'eau et de détergent près de la brosse. Pourquoi ce choix ? Pour l'hygiène. Le Clean + Wash Hygiene ne possède pas de filtre. Les déchets collectés par la brosse sont immédiatement évacués dans le réservoir, et ne transitent pas par le manche.
Le réservoir d'eau propre, d'une capacité de 750 mL, est lui situé à l'avant du corps de l'aspirateur laveur. Il est facilement accessible pour le remplir après une grosse session de nettoyage.
Le manche offre une excellente préhension. Impossible de louper l'énorme écran de contrôle couleur, qui dispose d'une interface très visuelle et intuitive. Impossible de ne pas comprendre les icônes et animations, c'est très efficace. J'aimerais que certains s'inspirent de la marque britannique pour simplifier l'utilisation de leurs produits auprès d'un public moins à l'aise avec la technologie.
Le Clean + Wash Hygiene est enfin livré avec une station de charge et de nettoyage pour l'entretien de l'appareil.
Aspiration et lavage : un procédé inédit, aux résultats discutables
J'ai voulu éprouver le Clean + Wash Hygiene dans des conditions particulièrement difficiles, et quoi de mieux qu'un déménagement pour éprouver ses performances ? Il y a quelques semaines, j'ai quitté mon appartement et un nettoyage complet s'imposait. Eau stagnante, traces de boue, petits déchets divers et variés; bref un joyeux chaos pour tester les performances de ce nouveau laveur.
Le résultat est plus que mitigé. En mode Moyen, le Dyson Clean + Wash Hygiene peine vraiment à récupérer tous les déchets, et le nettoyage des traces incrustées depuis des jours n'est pas optimal. Après passage, il reste encore des taches à peine décollées, et ce, malgré l'application de la solution détergente fournie avec l'appareil. En un mot, j'ai été assez déçu par ce premier tour de chauffe qui, je le confesse, a davantage fait office de crash-test.
Quelques jours plus tard, j'ai maintenant soumis le Dyson Clean + Wash Hygiene à un protocole de test plus classique, avec un nettoyage courant du sol après deux jours sans lavage. L'appareil s'est révélé plus efficace dans ce type de situation. Les traces d'eau ou de pas disparaissent rapidement. Toutefois, l'appareil a plus de mal à ramasser les touffes de poils. Le roulement de la brosse est efficace, mais pas autant que l'action d'un moteur d'aspirateur. Même chose pour le nettoyage des plinthes, correct sans plus.
Le produit dispose de quatre niveaux de nettoyage (Faible, Moyen Élevé et Max, via un bouton dédié sur le manche). C'est ce dernier que j'ai utilisé pour ramasser les traces de ketchup ou de café séché au sol, et les performances sont très bonnes après deux passages. Seules les taches incrustées demandent un peu plus de travail, mais le sol est suffisamment mouillé et brossé pour le laver efficacement.
Le Dyson Clean + Wash Hygiene est davantage un laveur qu'un aspirateur. Dans une maison ou un appartement habité par un couple, avec ou sans enfants, l'appareil peut suffire pour assurer le nettoyage des sols durs. En revanche, impossible de le conseiller lorsque l'on possède un animal, il n'est pas conçu pour cela et doit être accompagné d'un aspirateur… et pourquoi pas, au hasard, d'un Dyson ?
Autonomie : bien suffisante pour un nettoyage complet
Dyson annonce sur ses différents documents une autonomie moyenne de 48 minutes. C'est précis. De mon côté, j'ai atteint 45 minutes avant la panne sèche, le temps de nettoyer l'intégralité de mon rez-de-chaussée dans les moindres recoins. J'aurais espéré un peu plus, mais dans l'ensemble cela reste suffisant pour la plupart des foyers.
Pour la recharge, c'est toujours très long, avec près de quatre heures nécessaires pour remplir la batterie intégralement, mais cela reste encore cohérent avec les données de la marque. Impossible toutefois de laver un étage, sauf à expédier le nettoyage de la maison.
Entretien : un ratage complet
J'en viens au vrai gros point noir de ce Dyson Clean + Wash Hygiene : son entretien. Cela commence dès que l'on pose l'appareil sur sa station. Cette dernière va nettoyer la brosse à l'eau claire, puis lance un séchage à 85 °C pour évacuer l'humidité et les mauvaises odeurs. Le tout dure une demi-heure. Vous avez bien lu. Une demi-heure complète à plein régime, dans un bruit assourdissant. Alors oui, la brosse est parfaitement séchée à l'issue de l'opération, mais il est physiquement impossible de rester à côté de l'appareil durant son entretien, sauf avec un casque anti-bruit et une boite de Doliprane à portée de main. Je ne m'explique pas comment Dyson n'a pas fait attention au confort de ses utilisateurs.
Le vidage du réservoir d'eau sale n'est pas mieux. Lorsque vous prenez l'accessoire en main, vous constatez rapidement que l'étanchéité est mauvaise, et de l'eau stagnante fuit inévitablement sur vos mains. J'ai testé toutes les positions pour amener le réservoir jusqu'à mes toilettes, en vain. Il y a forcément de l'eau qui coule sur vos doigts, ou sur le sol que vous venez de nettoyer. Pour l'« Hygiene », on repassera.
Je ne parle même pas du nettoyage dudit réservoir, dont le démontage et montage nécessitent vraiment une vidéo d'explication diffusée sur son smartphone et posé à côté de soi. Je teste des aspirateurs laveurs depuis des années, et aucun ne m'a donné plus de fil à retordre que ce Clean + Wash Hygiene.
Le Dyson Clean + Wash Hygiene est un pur laveur de sols, plus qu'un aspirateur laveur. Il ne possède pas de moteur dédié, mais utilise l'action de la brosse pour récupérer les traces au sol. Et avec succès, ainsi que les petits débris. L'appareil est à l'aise pour un nettoyage quotidien ou régulier de la maison, ou pour ramasser un petit accident.
Si ce nouveau produit se révèle plutôt efficace, il s'accompagne de nombreux défauts. Son design affirmé ne plaira pas à tout le monde et même s'il est léger, il n'est pas l'aspirateur le plus maniable que nous ayons eu en main. Surtout, la procédure d'autonettoyage est insupportable, avec trente minutes de bruit sourd dans la maison, et le vidage du réservoir, à l'étanchéité douteuse, est impossible à réaliser sans mettre les mains dans la saleté.
Avec ce modèle, Dyson peine à se repositionner face aux références actuelles du marché. Mais est-ce vraiment son intention ? Le Dyson Clean + Wash Hygiene est un appareil de complément, à associer à un aspirateur balai plus traditionnel. Le constructeur ne veut sûrement pas cannibaliser ses ventes, et à raison. Le consommateur pragmatique pourra, quant à lui, aller voir ailleurs pour une solution tout-en-un.
- Très léger
- Un très bon lavage humide
- Produit détergent fourni
- Interface lisible et ludique
- Une autonomie suffisante
- Un design clivant
- Le réservoir d'eau sale fuit
- Entretien difficile
- Auto-nettoyage assourdissant et interminable
- Ce n'est pas un aspirateur laveur
Fiche technique Dyson Clean + Wash Hygiene
|Capacité du réservoir
|0.75l
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|40mn
|Capacité du réservoir
|0.75l
|Niveau sonore
|71dB
|Fonctions
|Aspire, Lave
|Type de sol
|Carrelage, Parquet, Béton ciré
|Nettoyage assisté par IA
|Non
|Nombre de vitesse
|4
|Mode Turbo
|Oui
|Type d'alimentation
|Batterie
|Autonomie
|40mn
|Temps de charge de la batterie
|4h
|Hauteur
|109.6cm
|Largeur
|28cm
|Profondeur
|24.4cm
|Poids
|3.77kg