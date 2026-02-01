TP-Link met en avant la puissance de 15 000 Pa du RV50 Pro Omni. Pour un robot à moins de 600 euros, c'est une performance très correcte. Toutefois, il convient de rester réaliste : alors que les derniers flagships de Roborock ou Mova flirtent désormais avec les 40 000 Pa, la puissance du Tapo le positionne comme un bon élève du milieu de gamme plutôt que comme un ouragan domestique.

Sur sols durs, cette puissance est amplement suffisante pour ramasser la poussière, les miettes, les grains de litière ou les poils d'animaux. En ce qui concerne la brosse latérale, le Tapo RV50 Pro Omni se contente d'une brosse unique et fixe. Elle peine à déloger la poussière nichée au creux des angles droits et a parfois tendance à éparpiller les débris les plus volumineux au lieu de les guider sagement vers la bouche d'aspiration.

Globalement, si le ramassage sur sols durs reste satisfaisant pour l'entretien quotidien avec un taux de capture avoisinant les 97 %, l'efficacité est loin d'être « stellaire » dès que vous passez sur textile. Avec ses 15 kPa, l'appareil manque du souffle nécessaire pour extraire les particules fines logées au cœur des fibres, restant techniquement à des années-lumière des 40 kPa offerts par les véritables flagships de 2026.

Sur les tapis, le robot booste automatiquement sa puissance pour aspirer plus en profondeur. Toutefois, le ramassage sur les tapis à poils longs ou les moquettes épaisses montre les limites de l'appareil. Les particules les plus fines, logées profondément dans les fibres, ne sont pas toutes extraites, confirmant que la force d'aspiration pure ne remplace pas une brosse rotative plus sophistiquée, voire une double brosse comme sur la plupart des derniers modèles Roborock et Dreame.

Sur ce point, le Tapo RV50 Pro Omni ne se contente pas de la demi-mesure : il propose une double stratégie pour vos tapis. Pour les moquettes à poils courts, il peut simplement relever ses serpillières de 12 mm afin d'éviter tout contact humide. Mais pour vos tapis les plus épais ou précieux, il dispose d'une fonction de retrait automatique : il retourne sagement à sa station pour y déposer ses patins magnétiques avant de repartir aspirer à sec, garantissant ainsi que vos textiles restent parfaitement préservés.