Mova présente de nouveaux produits au CES, de la maison au jardin, en passant par la piscine et le bureau, le fabricant innove et présente des nouveautés en masse.
Vous connaissez Mova, cette jeune marque présentée il y a même pas deux ans, sous-marque de Dreame au début, puis qui s'est mise à présenter des appareils incroyables 6 mois après. Le fabricant chinois a encore récidivé, lançant une course aux appareils assez folle, avec des aspirateurs robots à foison, des robots tondeuses, de piscine et laveurs de vitres.
Aspirateurs robots : la course aux performances
La série Mova 70 constitue le cœur de l'offre présentée cette année. Le modèle S70 Ultra Roller affiche une épaisseur de 90 millimètres, une dimension que le constructeur présente comme la plus fine du marché pour un appareil de ce type.
Cette compacité vise à faciliter le passage sous les meubles bas, bien que les performances annoncées restent conditionnées aux résultats obtenus en laboratoire, comme le précise le fabricant lui-même. Le système HydroForce, qui combine pulvérisation d'eau sous pression et aspiration simultanée, cherche à répondre à la problématique récurrente de la recontamination des sols lors du lavage, très présente avec les aspirateurs à pads rotatifs.
Le P70 Pro Ultra cible le segment intermédiaire avec une puissance d'aspiration annoncée à 30 000 Pa et un système de lavage rotatif à 260 tours par minute, ridiculisant les modèles actuels comme le Mova V60 Ultra.
Le V70 Ultra Complete pousse ces caractéristiques à 40 000 Pa et 300 tours par minute. Il se dote quant à lui dans sa station, d'un bac de collecte des déchets sans sac.
Dehors : du jardin à la piscine, Mova fait tout
Mova revendique la première place mondiale en volume de ventes pour les tondeuses robotisées équipées de LiDAR entre novembre 2024 et octobre 2025, selon une étude du cabinet Frost & Sullivan.
Le Lidax Ultra AWD Flex, doté d'une transmission intégrale et d'un système de détection 3D, cible les jardins aux configurations complexes avec des passages annoncés jusqu'à 60 centimètres de largeur. La série Navax AWD affiche quant à elle une capacité de couverture de 6000 m² quotidien grâce à un positionnement centimétrique combinant NRTK, vision artificielle et LiDAR.
Côté aquatique, le robot de piscine Rover X10 et le lave-vitres N1 complètent cette offre extérieure. Le premier promet un nettoyage intégral de la ligne d'eau au fond du bassin en un passage unique, tandis que le second mise sur un format compact pour atteindre les zones habituellement inaccessibles. L'efficacité de ces appareils dépendra largement de la configuration spécifique de chaque installation.
Impression 3D et périphériques connectés
Mova n'allait pas en rester là ! Le constructeur s'invite dans votre bureau avec une imprimante 3D, la Palette 300. Cette dernière témoigne d'une volonté de diversification au-delà de la domotique traditionnelle. Cette imprimante affiche des caractéristiques orientées vers un usage semi-professionnel : 12 buses interchangeables, vitesse maximale de 800 mm/s, compatibilité avec 12 matériaux simultanés et niveau sonore limité à 48 dB.
Le fabricant expose également des produits périphériques : purificateur d'air P10, litière automatique LB10 Prime et brosse à dents connectée Fresh 20 Sensus. Cette extension vers des catégories variées illustre une stratégie d'écosystème complet.