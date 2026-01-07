Côté aquatique, le robot de piscine Rover X10 et le lave-vitres N1 complètent cette offre extérieure. Le premier promet un nettoyage intégral de la ligne d'eau au fond du bassin en un passage unique, tandis que le second mise sur un format compact pour atteindre les zones habituellement inaccessibles. L'efficacité de ces appareils dépendra largement de la configuration spécifique de chaque installation.