Reste la douloureuse, et vous serez surpris des tarifs de lancement affichés qui sont ultra compétitifs face aux acteurs historiques du marché (Husqvarna, Gardena, etc.) et qui viennent titiller les fabricants chinois qui ont envahi le marché ces derniers mois (Segway, Ecovacs, Dreame, etc.). Comptez 999€ pour la Mova 600 - pas mal pour un modèle LiDAR ! - et 1 200€ pour la Mova 1000. Signalons une version « Kit » pour la 600 qui est livrée avec 6 ensembles de lames supplémentaires. Enfin, une option 4G est disponible pour les pelouses qui seraient hors de portée du réseau Wi-Fi du domicile. Ces deux robots tondeuses sont d’ores et déjà disponibles à la vente chez Amazon et dans certaines marketplaces de cybermarchands français. Ça sent déjà le printemps à plein nez…