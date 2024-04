Dreame A1 : de la maison au jardin avec un premier robot tondeuse sans câble périphérique

Le printemps s'installe partout dans l'Hexagone, et avec lui viennent les heures passées à s'occuper de son domaine. Rempotage, plantation de jeunes plants, taille des haies sont autant de tâches qui occuperont nos week-ends jusqu'à la fin de la saison.

Bien sûr, la tonte de la pelouse sera l'activité la plus courante, avec ses sons et ses odeurs caractéristiques. Heureusement, plus besoin de se retrousser les manches chaque samedi matin ou de recruter le petit-fils du voisin : la technologie est là pour nous épauler, avec des robots tondeuses de plus en plus performants, à l'image du Dreame A1.