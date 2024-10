Le Dreame L40 Ultra est une évolution sans grandes surprises du Dreame L20 Ultra que nous avions testé il y a quelques mois. L'appareil conserve le même design, mais avec une base de chargement et d'entretien moins large et plus facile à installer chez soi. L'aspirateur dispose d'une puissance d'aspiration plus importante, avec un moteur de 11 000 Pa, et conserve le système de serpillères extensibles, tout en ajoutant une brosse latérale extensible pour le nettoyage des plinthes et le long des murs. Le nettoyage de ces tampons est toujours réalisé à l'eau chaude, avec le séchage en prime pour éviter la formation de mauvaises odeurs. Dreame a également amélioré son algorithme de reconnaissance des objets avec plus de 100 types d'obstacles identifiés.