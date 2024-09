Roborock avait de nombreuses nouveautés à dévoiler durant cette édition 2024 de l'IFA de Berlin. La marque, de plus en plus présente dans les magasins spécialisés et les grandes surfaces, ne cesse ces dernières années de développer ses différentes gammes d'aspirateurs robots, et notamment la gamme Qrevo.

Cette dernière, présentée au départ comme la famille « milieu de gamme » avec des aspirateurs robots plus accessibles, représente désormais le fer de lance de la marque. La preuve avec les Qrevo Curv et Qrevo Edge, deux modèles intégrant le plus grand nombre de nouveautés.