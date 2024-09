À cela viennent s'ajouter d'autres appareils électroménagers intelligents destinés à prendre leur place en cuisine. Outre le grille-pain Toasty One, Tineco lance le Oveni One, un four intelligent conçu pour une cuisson de précision, et le Chiere One, un cuiseur intelligent avancé, disponible également en version Pro. Ces derniers seront disponibles ultérieurement, mais « soulignent l'engagement de Tineco à répondre aux besoins évolutifs des cuisines modernes », d'après la marque. Vous voilà prévenu.