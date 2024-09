Le Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete se distingue par son système à double réservoir, qui sépare l’eau propre de l’eau sale. Le réservoir d'eau propre peut accueillir 0,8 L et le réservoir d'eau sale, 0,72L. Ce système évite que les résidus de saleté ne soient réintroduits lors du nettoyage, garantissant ainsi une efficacité accrue. Ce point est un avantage majeur par rapport à d’autres modèles d’entrée de gamme, qui ne disposent pas de cette technologie et peuvent rapidement rendre l’eau de nettoyage inefficace.



De plus, cet aspirateur laveur est léger (4,5 kg) et facile à manier, ce qui permet de l’utiliser sur différents types de surfaces sans effort excessif. Son poids réduit, couplé à une grande mobilité, le rend pratique pour une utilisation quotidienne. Contrairement à certains modèles plus lourds ou encombrants, comme le Bissell CrossWave, le Tineco iFLOOR 5 Breeze offre une meilleure flexibilité, notamment pour les espaces restreints ou les maisons à plusieurs étages.



L’appareil est également équipé d’une fonction d’auto-nettoyage des brosses. Cette option permet de nettoyer les brosses en appuyant sur un bouton, réduisant ainsi l’entretien nécessaire après chaque utilisation, et prolongeant la durée de vie de l’appareil.