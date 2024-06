On n'arrête plus Ecovacs : 3 nouvelles gammes de robots aspirateurs DEEBOT en approche rapide

L'Ecovacs T30S est la version améliorée du Deebot T30, lancé il y a tout juste quelques semaines. Ce nouveau modèle comprend toujours un aspirateur robot au format disque, avec une puissance de 11 000 Pa, l'une des plus importantes vues sur les aspirateurs robots grand public. La brosse utilise la technologie ZeroTangle ainsi que l'électricité statique pour éviter l'emmêlement des poils et des cheveux.

La technologie TrueEdge Adapting Edge Mopping permet un nettoyage des bords avec une précision de 1 millimètre, et le Deebot T30S se sert toujours d'un capteur vidéo pour reconnaître les objets et se déplacer dans la maison. La nouveauté de ce modèle est à chercher du côté du mode AI Power Brilliance, un système d'intelligence artificielle offrant, selon la marque, « des capacités de décision et d'action plus intelligentes pendant le ménage » lorsque les serpillières sont installées.