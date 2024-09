La principale différence entre le X20+ et ce nouveau X20 Pro est à retrouver du côté du moteur. Ce dernier passe à 7 000 Pa, contre 6 000 Pa sur le modèle sorti au printemps 2024. Ce petit gain de puissance supplémentaire permettra au robot de ramasser des déchets plus importants, et d'être plus efficace sur les tapis, l'un des points faibles du modèle X20+. Le système de lavage des sols à l'eau claire est lui identique, avec le soulèvement des patins lorsque l'appareil passe sur un tapis.