Xiaomi présente son Robot Vacuum X10+, pour un nettoyage entièrement automatisé

Pour offrir la meilleure expérience possible, Xiaomi a misé sur une automatisation de toutes les tâches, de sorte à faciliter le quotidien de ses utilisateurs. Grâce à sa station intelligente, « le robot peut vider les déchets dans son bac, nettoyer sa serpillère à franges et la maintenir humide, remplir son réservoir d'eau, maintenir son chiffon humide et s'auto-sécher pour éviter les odeurs d’humidité lorsqu’il n'est pas utilisé », indique la marque.

Le Robot Vacuum X10+ s'adapte à tous les types de sol et soulève même sa serpillère lorsque le capteur à ultrasons détecte les tapis. Il dispose d'une puissance d'aspiration de 4 000 Pa et évite tous les objets qui se trouvent sur son chemin. Son itinéraire de nettoyage est déterminé et optimisé par la navigation LDS, et l'aspirateur s'adapte à toutes les configurations du domicile.

Le Xiaomi Robot Vacuum X10+ est vendu au prix public indicatif de 899,99 euros sur mi.com. Durant l'offre de lancement qui s'étend du 4 au 10 octobre 2022, tout achat du robot aspirateur est récompensé d'un Xiaomi Massage Gun offert.