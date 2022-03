Mi Robot Vacuum : Xiaomi lance officiellement ses aspirateurs robots en France

Première montée en gamme avec le Mop 2 Pro qui voit sa puissance passer à 3 000 Pa. Son système de guidage laser serait plus précis et plus efficace même dans la pénombre. Le Mop 2 Pro progresserait légèrement avec une hauteur de franchissement qui passe de 18 mm (pour le 2S) à 20 mm. Ce modèle intègre également six capteurs qui complètent le guidage laser pour améliorer encore la détection des obstacles.