Le Xiaomi Robot Vacuum X20+ rejoint notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots

Le Xiaomi Robot Vacuum X20+ se distingue par sa puissance d'aspiration élevée de 6 000 Pa, capable de capturer efficacement la poussière sur différents types de sols. Ses quatre niveaux de puissance ajustables permettent de personnaliser le nettoyage selon les spécificités de chaque surface, des parquets délicats aux tapis épais. Les brosses en nylon facilitent l'élimination des saletés dans les coins les plus difficiles à atteindre.

Ce modèle est également équipé d'un sac de récupération de poussière de 2,5 litres et d'un réservoir d'eau de 4 litres, qui lui permettent de gérer des nettoyages complets sans interruption en permanence. Il est donc parfaitement autonome, et requiert une intervention ainsi qu’un entretien minimal de la part de l’utilisateur.

Grâce à sa technologie avancée de navigation, conjuguant laser et gyroscope, et assurant une cartographie précise des espaces, le Xiaomi Robot Vacuum X20+ navigue avec aisance autour des meubles et évite les obstacles avec une efficacité surprenante. Depuis l’application-compagnon, la possibilité de programmer des murs virtuels et des parcours personnalisés rend son utilisation encore plus simple et intuitive.