L'Ecovacs Deebot X2 Combo rejoint notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots !

La conception unique (robot aspirateur et laveur + aspirateur à main) de l'Ecovacs Deebot X2 Combo lui vaut une place de choix dans notre comparatif des meilleurs aspirateurs robots.

Les performances de ce modèle sont clairement un plus, à commencer par l'aspiration. Le robot s'attaque aux sols durs et aux tapis avec une puissance d'aspiration de 8 700 Pa, l'une des plus élevées du marché. Il est capable de capturer toutes les poussières, poils d'animaux et miettes, même sur les tapis épais. Quatre modes d'aspiration vous permettent d'adapter la puissance à vos besoins et au type de sol, tandis que la large brosse centrale de 20 cm et les deux brosses latérales garantissent une efficacité redoutable sur toutes les surfaces. L'aspirateur à main, quant à lui, permet de nettoyer les meubles, les tissus et les zones difficiles d'accès.

Côté performances de lavage, c'est correct sur les sols qui ne sont pas trop encrassés : le X2 Combo lave vos sols en utilisant deux serpillères microfibres qui s'adaptent parfaitement aux différents types de sols. Trois niveaux de débit d'eau vous permettent d'ajuster la quantité d'eau en fonction de vos besoins, tandis qu'un mode de lavage en profondeur est disponible pour un nettoyage plus intense des sols sales.

Un ensemble gagnant pour un nettoyage impeccable de chaque recoin de votre maison.