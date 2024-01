CES 2024 : Le DEEBOT X2 Combo est à la fois un aspirateur robot et un aspirateur balai pour un nettoyage complet de la maison

Le robot aspirateur DEEBOT X2 Combo est un aspirateur proposant une puissance d'aspiration de 8 000 Pa, pour la récupération des déchets et des poussières. L'appareil est aussi un laveur de sols, avec deux serpillères rotatives et la présence d'un réservoir d'eau. La station de charge accueille deux bacs d'eau propre et sale pour le nettoyage des serpillères à l'eau chaude, ainsi que leur séchage, sans oublier le remplissage automatique du réservoir intégré à l'aspirateur.

Le système de navigation et de cartographie True Detect 3D 2.0 est à l'œuvre pour la détection des pièces dans la maison et des obstacles. Le DEEBOT X2 Combo propose aussi l'assistant vocal Yiko pour un contrôle mains libres de l'appareil. C'est enfin le premier produit de la marque compatible avec la norme domotique Matter 1.2, ce qui le rendra contrôlable par n'importe quel assistant vocal et plateforme domotique, comme Google Home et HomeKit chez Apple.

ECOVACS n'a pour le moment pas indiqué la date de commercialisation ni le prix de ce kit complet en Europe.