Ecovacs ne semble jamais s'arrêter de développer ses différentes gammes d'aspirateurs robots. Chaque année, la marque, désormais reconnue par le grand public et présente dans les grandes surfaces spécialisées dans l'électroménager, sort une bonne dizaine de nouvelles références pour toucher tous les publics et investir toutes les gammes tarifaires. Durant plusieurs années, le constructeur n'a cessé de monter en gamme avec des robots plus complets, plus innovants aussi, mais aux prix pouvant tutoyer les 1 500 euros. Ecovacs mise sur le haut de gamme, et cette tendance se confirme aujourd'hui avec la présentation de trois nouveaux aspirateurs très intéressants sur le papier, mais qui risquent d'être aussi très chers lors de leur sortie.