L’Ecovacs Goat G1-2000 rejoint notre comparatif des meilleurs robots tondeuses

Fondée en 1998 sous le nom de TEK Electrical Company, l’entreprise, située à une centaine de kilomètres de Shanghai, était à l'origine un fabricant d’aspirateurs. En 2006, elle est devenue Ecovacs Electrical Co. Ltd, et a créé la marque Ecovacs Robotics. Aujourd'hui, la firme distribue ses produits dans plus de 30 pays, et dispose de filiales en Allemagne, au Japon et aux États-Unis.

En 2007, Ecovacs a lancé son premier robot nettoyeur de sol. La marque adopte aujourd’hui le slogan « Live Smart / Enjoy Life », qui incarne l’ambition de simplifier notre quotidien grâce à des appareils connectés, nous permettant ainsi de consacrer plus de temps à des activités plus stimulantes.

Ecovacs investit massivement en recherche et développement : l’entreprise est toujours à la recherche de solutions innovantes, pour révolutionner nos tâches et corvées domestiques. C'est dans cette dynamique d'innovation continue que la gamme de robots tondeuses a vu le jour, avec des modèles qualitatifs et performants tels que le Goat G1-2000.