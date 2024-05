WashG1 : Dyson présente son premier nettoyeur de sols avec séparation des débris solides et liquides

Dernier né des aspirateurs balais Dyson, le premier aspirateur laveur tout-en-un V15s Detect Submarine, annoncé autour de 1000 euros, fait déjà couler beaucoup d'encre.

Dyson a surpris son public avec ce modèle d’aspirateur balai doté de sa première brosse lavante Submarine promettant un lavage humide du sol. Avec son design coloré et ses matériaux de qualité qui nous font de l’œil, elle vient compléter la batterie de brosses d'aspiration fournies avec le V15 ; on note l'absence d'un second rouleau de lavage. En revanche, la faible capacité des réservoirs d'eau propre et d'eau sale intégrés dans la tête, nous font oublier la performance très convaincante de lavage de l'appareil sur tous types de taches. En effet, l'autonomie de la brosse Submarine ne dépasse pas 15 minutes.

S'il nous laisse encore sur notre faim côté lavage, ce n'est pas du tout le cas de sa fonction première d'aspirateur balai. Le V15 Submarine offre les mêmes performances d'aspiration que le V15 Detect Absolute sur tous types de sols (durs et textiles). Et malgré un poids conséquent et une gâchette de fonctionnement douloureuse, on apprécie son silence et ses 60 minutes d'autonomie en mode « Eco ». Le lancement du Dyson Detect Submarine nous semble un peu prématuré en l'état, on attend avec impatience la prochaine version qui sera certainement plus aboutie.