French Days : Les top produits à prix réduit chez Fnac/Darty

C'est donc un smartphone qui vient clôturer cette sélection. Le Samsung Galaxy A22 propose un bel écran AMOLED 6,6 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels à 90 Hz. La compatibilité 5G est présente grâce au processeur MediaTek Dimensity 700. Tablez sur 4 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go pour être à l'aise sur le multitâche. Les performances sont correctes et l'interface OneUI toujours aussi jouissive.

Le capteur photo principal de 48 MP viendra magnifier vos souvenirs et l'autonomie du téléphone est plus qu'honorable puisqu'elle grimpe à un jour et demi. Tous les ingrédients sont réunis pour délivrer une expérience bluffante en compagnie de ce mobile.