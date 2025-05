Le badge Ulys est simple, pratique et économique. Il vous permet de gagner du temps à chaque péage en utilisant les voies réservées (signalées par un "T"). Plus besoin de faire la queue ou de chercher votre carte bancaire. Vous passez… et c’est tout.

Autre atout : l’application mobile Ulys App permet de suivre vos trajets, vos dépenses, et votre facturation en temps réel. Vous pouvez aussi retrouver vos factures ou activer des options complémentaires (parking, Espagne, etc.).

C’est aussi une solution idéale pour les trajets professionnels : fini les avances de frais, tout est centralisé et simplifié.