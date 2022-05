Cdiscount : 5 promos folles pendant les French Days

Le Bose QuietComfort 35 II est l'un des casques audio sans-fil incontournables du secteur. Disponible depuis plusieurs années déjà, ce modèle reste toujours une référence grâce notamment à son système de réduction de bruit active, l'un des plus avancés disponibles, qui vous permet de profiter de votre musique en toute quiétude, sans être importuné par les sons extérieurs.

L'appareil dispose d'un design sobre et élégant, mais aussi très confortable grâce à son arceau et ses coussinets rembourrés. Le son produit est dynamique et équilibré et n'empêche pas de profiter de basses puissantes dans les morceaux les plus péchus. Vous pouvez également utiliser le QC35 II pour passer et prendre vos appels, ainsi que l'assistant vocal de votre smartphone pour éviter de le sortir de votre poche. Un câble jack est également fourni pour l'utiliser en mode filaire sur votre téléphone ou votre baladeur. L'autonomie enfin est de 20 heures, pour un temps de recharge à peine supérieur à deux heures.