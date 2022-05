French Days Darty : 10 offres high-tech à saisir avant minuit !

La Samsung Galaxy Tab A7 Lite est la tablette idéale pour les petits budgets, et encore plus avec cette promotion proposée par Darty durant les French Days. Son écran de 8,7 pouces rend l'appareil très compact et permet de l'utiliser confortablement pour consulter le web ou lire des livres ou des magazines.

Elle possède un stockage limité de 32 Go mais qui sera suffisant pour vos logiciels et vos fichiers les plus importants. De plus, plus besoin de télécharger vos vidéos en streaming grâce à sa connectivité 4G qui vous fait bénéficier d'une connexion sur le réseau de votre opérateur mobile.