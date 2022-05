Top 10 des offres folles des French Days chez Cdiscount

En plus, vous pouvez également mesurer votre taux de masse hydrique et votre indice de masse grasse, mais aussi vos masses musculaire, osseuse ou encore calculer votre IMC. C'est vraiment très pratique pour un bilan des plus précis, tandis que la Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 supporte un poids allant jusqu'à 150 kg. Avec une batterie possédant une autonomie d'un an et un design des plus modernes, ce produit est immanquable.