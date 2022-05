French Days : Amazon brade les prix de ces trois aspirateurs robots

L'iRobot Roomba 692 est le modèle le plus abordable proposé par le constructeur mais pas le moins performant. Il vous permet de récupérer petites poussières et gros déchets d'un seul passage grâce à sa large brosse centrale et une brosse latérale qui ramasses les déchets aux alentours.

L'aspirateur robot est équipé de nombreux capteurs qui lui permettent de se situer dans l'espace et d'éviter les obstacles dans votre maison, comme les pieds des meubles ou les escaliers. Pour le lancer rien de plus simple ! Un bouton central vous permet d'un clic de démarrer un cycle de nettoyage et vous pouvez également passer par l'application pour le programmer aux heures qui vous conviennent le mieux.