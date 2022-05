5 offres folles sur les smartphones pour les French Days Rakuten

La première offre du jour concerne l'iPhone 13 vert disponible chez Rakuten pour seulement 829,90€ chez un vendeur de confiance et totalement neuf. Il s'agit qui plus est d'un modèle européen livré en 2 ou 4 jours avec une garantie de deux ans, donc il n'y a aucun problème. En plus de ça, vous allez pouvoir cagnotter 174,90€ sur votre compte Club R à déduire lors d'un prochain achat.

L'iPhone 13 est doté d'un écran Super Retina XDR d'une taille de 6,1", une définition de 1170 x 2532 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 images par seconde. La version proposée ici dispose de 128 Go de mémoire interne. Il tourne avec le processeur maison Apple A15 Bionic et 4 Go de RAM.

Sa batterie de 3240 mAh offre une autonomie d'une journée, voir un peu plus si vous n'êtes pas trop gourmand. Et elle est compatible charge rapide 20W en plus de pouvoir être chargée en mode sans fil. Enfin, l'appareil photo est très bon avec un double capteur arrière de 12 Mpx et un capteur simple de 12 Mpx à l'avant pour des photos et vidéos de très grande qualité.