Dyson lance son casque audio avec purificateur d'air intégré (ou est-ce le contraire) ?

En mars dernier, Dyson dévoilait un produit inédit nommé Zone. Derrière cette appellation se cache un appareil hybride qui additionne les atouts d'un casque audio à celui d'un purificateur d'air. Un exploit rendu possible par la présence d'une visière fixée magnétiquement au casque. Elle permet d'envoyer un flux d'air purifié vers le nez et la bouche sans jamais toucher le visage du porteur. La filtration à deux niveaux ne laissera par exemple pas passer la fumée et les polluants lors d'une balade en ville.