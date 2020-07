Un nouveau brevet nous donne plus d'idées sur les fonctionnalités du casque Airpods Studio d'Apple

Selon une autre rumeur plausibles, il existerait deux versions du casque à la sortie : l'une premium, l'autre sport. La première mettrait ainsi le paquet sur des matériaux et finitions un peu plus haut de gamme, quand la seconde se concentrerait sur des matériaux résistants et plus facile à nettoyer (coussinets en mousse lavable par exemple). L'une et l'autre pourront introduire le concept de pièces interchangeables : coussinet et/ou revêtement d'arceau par exemple, un peu à l'image d'un bracelet d'Apple Watch.

Ce concept serait loin d'être nouveau, la marque Sol Republic (créée par le fil du fondateur des casques Beats) l'ayant déjà introduit depuis dix ans sur ses casques.