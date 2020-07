Les AirPods 3 bénéficieront de la miniaturisation du SiP et d'un design similaire aux AirPods Pro

Pour faire simple, la puce H1 (ou quelque soit l'appellation qu'elle aura d'ici là) sert de puce Bluetooth, de gestion microphones, d'unité de calcul et d'analyse de la réduction de bruit active et d'isolation de la voix, de gestionnaire de batterie, d'outil de correction sonore, ou encore de gestion des gyroscopes et accéléromètres (pour le futur son 3D de la marque par exemple). Elle s'occupe aussi de la prise en charge des commandes.