WWDC 2020 : quid des AirPods ?

Le cas de figure présenté pendant la conférence est assez parlant. Il sera par exemple possible de commencer la lecture d'une musique sur iPad, de basculer dans un film sur Mac, puis répondre à un appel, le tout sans avoir besoin d'effectuer aucune commande. Cette fonctionnalité est une avancée non négligeable puisqu'elle va même surpasser le multipoint, qui n'autorise pas autant de souplesse d'utilisation. Apple verrouille toutefois un peu plus son écosystème pour ses Airpods.