WWDC 2020 : iMac, Airtags, Airpods Studio... Les annonces hardware attendues lors de la keynote Apple

En ce qui concerne les ordinateurs, le leak le plus crédible est l'arrivée d'un nouvel iMac. Et il ne s'agirait pas d'une simple mise à jour comme on a pu y avoir droit ces dernières années : Apple aurait en effet revu en profondeur le design de l'appareil.

L'iMac 2020 devrait notamment voir ses bordures d'écran largement réduites. On peut s'attendre à un résultat proche de ce que propose l'écran Pro Display XDR (voir visuel de ce dernier ci-dessous).