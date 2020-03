De nouvelles versions prévues pour Mac Mini et iMac ?

Des informations qui complètent celles de Ming Chi Kuo

New camera on iPad 💯 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

Lire aussi :

L'iPhone 9 serait présenté le 31 mars

Un Mac Mini enfin attractif ?

iMac/Mac mini 🔜 — CoinX (@coiiiiiiiin) March 4, 2020

Source : 9to5Mac

Sur son compte Twitter, CoinX a déjà par le passé dévoilé des informations exactes, notamment au sujet des noms adoptés pour les line up des iPhone Xs, en 2018, et iPhone 11 l'année dernière. Après plusieurs mois d'inactivité, l'intéressé s'est fendu, ce 4 mars, de deux nouveaux tweets. Le premier évoque de nouvelles versions pour les iMac et Mac Mini, attendues « bientôt », le second corrobore l'arrivée prochaine d'un nouvel iPad Pro, équipé d'une nouvelle caméra.Bien que peu verbeux, les deux posts s'ajoutent aux récentes prévisions de Ming Chi Kuo. Spécialisé dans le suivi des plans d'Apple, l'analyste a en effet récemment indiqué qu'Apple commercialiserait en cours d'année 2020 six nouveaux produits équipés d'écrans Mini LED. Cette nouvelle technologie de dalles serait déployée sur un MacBook Pro de 14 pouces, mais aussi sur une nouvelle mouture du MacBook Pro 16 . On la retrouverait aussi, dans les prochains mois, sur un nouvel iPad Pro, un nouvel iPad de 10 pouces et un nouvel iPad Mini. Ces ardoises devraient surtout profiter de mises à jour légères en matière de composants, et ne verraient donc pas leurs designs respectifs évoluer de manière significative.Ming Chi Kuo évoquait aussi la sortie, sur le Q3 2020 d'un nouveau modèle d'iMac Pro, qui remplacerait le modèle actuel, disponible depuis décembre 2017 au catalogue d'Apple.CoinX, pour sa part, fait allusion à un nouvel iMac « non Pro », dont la fiche technique a pourtant été remaniée au printemps dernier, avec l'intégration de processeurs Intel 6 et 8 cores et l'ajout de nouvelles options de cartes graphiques AMD Radeon Vega sur les variantes 21,5 pouces et 27 pouces. À voir si Apple prépare un changement de design pour ce produit, dont la silhouette n'a que peu évolué en cinq ans.Reste le Mac Mini, qui avait lui aussi été mis à jour, mais en 2018 cette fois. Un rafraîchissement matériel, le premier depuis 2014 pour ce produit, qui avait permis à Apple d'ajouter, notamment, une connectivité USB-C à l'appareil, ainsi que des processeurs plus performants.Si un nouveau modèle se confirme, Apple pourrait choisir de rendre plus attractive sa version entrée de gamme, actuellement équipée d'un simple Core i3 de huitième génération, de 8 Go de DDR4 et de seulement 128 Go de stockage. Un passage à une quantité supérieure de stockage par défaut pourrait être une bonne piste à explorer pour rendre l'appareil plusdès son tarif de départ.À noter enfin qu'en cas de simple mise à jour matérielle pour les iMac et Mac Mini, Apple pourrait se contenter d'une annonce par communiqué de presse. Une option d'autant plus probable en ces temps d'épidémie, et alors que la bonne tenue de la prochaine WWDC reste plus que sujette à cautions.