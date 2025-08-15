La plus puissante des cartes graphiques de la génération précédente déboule sur une console portable avec écran 12,5 pouces. Ne cherchez pas à vous la procurer : il s'agit d'un modèle unique, bricolé par de doux dingues.
Dès lors que l'on parle de consoles portables, il faut se résigner à choisir entre des machines à base de solutions AMD ou Intel. Côté NVIDIA, en dehors de la Switch 2 de Nintendo, c'est le calme plat. Alors, en attendant de voir débouler un chip NVIDIA, des bricoleurs se sont armés de patience et ont mis au point une console à base de GeForce RTX 4090. Rien que ça !
NVIDIA, le grand absent des consoles portables
Vous le savez, toutes les consoles portables ou presque sont conçues autour des APU imaginés par AMD. Ainsi, la plus populaire d'entre elles, le Steam Deck, est-il animé par un chip « Van Gogh » en architecture Zen 2/RDNA 2.
Les fans de NVIDIA et les amateurs de DLSS sont donc contraints de se tourner vers le « frère ennemi » pour passer à la console portable… sauf à se procurer une Switch 2, mais on peut difficilement comparer la puissance de la nouvelle portable de Nintendo aux meilleures machines PC, équipée en Ryzen Z2 Extreme par exemple. Impensable pour certains amateurs qui se sont donc résolus à jouer du fer à souder pour concevoir leur propre machine.
Sur la plateforme BiliBili, un certain Qingchen DIY a tout simplement repris les meilleurs composants que l'on trouve sur certains ordinateurs portables dédiés aux joueurs et les à intégrer dans un châssis typé console avec, excusez du peu, une dalle 12,5 pouces capable d'afficher de la 4K.
Core i9-14900HX et GeForce RTX 4090
Au cœur de la bête, on retrouve donc un processeur Intel Core i9-14900HX et rien de moins qu'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090. L'ensemble est complété par – il ne faudrait pas déséquilibrer la bête – 64 Go de mémoire vive en DDR5-5600 et 2 To d'espace de stockage.
À gauche God of War, à droite Horizon Forbidden West : les deux tournent très bien. ©VideoCardz
Qingchen DIY s'est basé sur tout ce qui fait un laptop pour concevoir sa machine et, de ce fait, la carte mère comme le système de refroidissement sont bien sûr empruntés au monde des ordinateurs portables. Il faut bien ça pour rafraîchir de tels monstres de puissance. Quelques démos du système ainsi obtenu illustrent bien les performances de la machine : God of War ou Horizon Forbidden West semblent tourner sans mal en 4K, sans doute avec l'intervention de DLSS.
Il convient de noter que malgré cette réserve de puissance, il ne semble pas question de surchauffe : on parle ici d'un GPU qui plafonnerait à 72°C si l'on en croit la vidéo de Qingchen DIY. Cerise sur le gâteau, le bidouilleur a même pensé à la batterie : un modèle de 50 Wh est ainsi intégré au châssis, mais pour obtenir les meilleures performances, il est bien sûr nécessaire de brancher la console sur le secteur. Classique dans le monde des consoles portables.
Nous le disions en préambule, si la machine peut en faire rêver certains – à nos yeux, le poids et la taille sont trop importants, mais c'est une question de goûts – il ne faut pas non plus trop fantasmer. En effet, Qingchen DIY ne semble faire ses modifications que pour « la beauté du geste » et il paraît de toute façon assez difficile d'organiser la vente vers la France.