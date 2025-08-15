Vous le savez, toutes les consoles portables ou presque sont conçues autour des APU imaginés par AMD. Ainsi, la plus populaire d'entre elles, le Steam Deck, est-il animé par un chip « Van Gogh » en architecture Zen 2/RDNA 2.

Les fans de NVIDIA et les amateurs de DLSS sont donc contraints de se tourner vers le « frère ennemi » pour passer à la console portable… sauf à se procurer une Switch 2, mais on peut difficilement comparer la puissance de la nouvelle portable de Nintendo aux meilleures machines PC, équipée en Ryzen Z2 Extreme par exemple. Impensable pour certains amateurs qui se sont donc résolus à jouer du fer à souder pour concevoir leur propre machine.